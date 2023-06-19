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演藝圈性騷爆不停！誰是真正清流 鄉民點名「大咖天王」：連緋聞都沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
演藝圈掀起性騷擾風波，有網友認為伍佰是唯一清流，貼文引來熱烈討論。 圖／聯合報系資料照片
演藝圈掀起性騷擾風波，有網友認為伍佰是唯一清流，貼文引來熱烈討論。 圖／聯合報系資料照片

台灣近期「#MeToo」性騷案連環爆，不僅政治圈淪陷，更延燒到演藝圈，就連過往形象良好的主持人黃子佼也捲入，引發各界譁然。就有一名男網友發文指出，聽說「搖滾天王」伍佰平常興趣是玩攝影，也沒聽過有什麼醜聞，因此拋問「伍佰是唯一清流，你各位沒意見吧？」引來網友討論。

該名網友在PTT八卦版以「伍佰是真正的清流吧」為題發文表示，經典台式搖滾、超強舞台魅力，聽說平常興趣是玩攝影，好像也沒聽過什麼醜聞，「以前那些歌是越聽越有味道，我這邊直接說伍佰是唯一清流，你各位沒意見吧？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應「絕對是」、「連緋聞都沒有」、「看伍佰老師上節目的口條就知道不會亂搞」、「伍佰真強人，接觸的正妹歌手超多還能把持」、「他真的是最後希望」、「伍佰如果有，我會很難過」。

此外，還有網友表示，「伍佰人很好，我有聽過低價接一些應該是老人活動的表演給老人們看，我聽長輩講的，那時他早就很大咖，還便宜表演給老人們聽」、「伍佰早期是不上節目的，而且你光看他這些年的歌就知道，他只想做自己，寧可寫那些不那麼芭樂的歌」。

「搖滾天王」伍佰。 圖／聯合報系資料照片
「搖滾天王」伍佰。 圖／聯合報系資料照片

性騷擾 MeToo 黃子佼 伍佰 PTT

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