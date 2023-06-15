她穿瑜珈褲去健身房遭男友罵「形狀很明顯」 網認：男生不看才難

近年健身風氣盛行，不少女生喜歡穿著貼身的瑜珈褲運動。然而，近日就有一名女網友抱怨，穿著leggings（緊身褲、瑜珈褲）到健身房運動，沒想到男友看到後氣罵「這樣下面形狀會很明顯，其他男生搞不好會一直盯著看」，因此好奇發問「在健身房穿leggings不是很合理嗎？真不知道男友在想什麼，到底該怎麼跟他好好溝通？」

該名女網友在PTT的Boy-Girl板發文表示，很久沒去健身房，就隨手對鏡子拍了一張照片發限時動態，沒想到男友看到後竟罵「為什麼穿leggings？這樣下面形狀會很明顯，其他男生搞不好會一直盯著看，而且穿這麼貼身也很不雅觀」，讓她不禁疑惑「在健身房穿leggings不是很合理嗎？還講說去健身房就應該穿棉褲那種才對？」

原PO補充提到，之前穿短版上衣、短褲或短裙也會被男友唸，「說這樣動作稍微大一點就有可能被別人看到，但這次我真的是有點忍不下去，真不知道男友在想什麼，到底該怎麼跟他好好溝通？」

貼文一出，引來網友熱議，紛紛留言「健身房穿這個怎麼了…很不正常嗎？」、「健身房裡10個女生有9個穿運動緊身褲或瑜珈褲」、「去運動穿這樣很正常」、「以理性溝通的方式來說，帶他參觀一次健身房，讓他知道這是再正常不過的穿著如何？」、「實話是妳男友沒自信，佔有慾控制慾很強」。

不過也有網友認為，「的確會被看啊」、「確實會看一下，但是那又如何，男生不看才難吧」、「他說的是事實，妳說的也是事實，就看你們怎麼想囉」、「他說的不完全錯啊，穿這個在健身房本來就會被男人看，妳如果自己覺得沒差就沒差」。