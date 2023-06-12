網購「進口除毛儀」恐違反海關緝私條例 他挨罰、銷毀費用共噴4萬元

在網路上買醫療用品要睜大眼睛，從海外輸入醫療器材，無輸入許可證恐違法海關緝私條例！一名民眾在網路下單「除毛儀」，從海外寄回來台灣，不料被海關查驗，即使該名民眾稱不知道這台除毛儀屬於「醫療器材」，仍遭到衛生局開罰30,000元，再加上報關、銷毀等費用，總共噴掉40,800元。

一名網友在Dcard以「#苦主親身經歷 海外購買"除毛儀" 真的會被罰錢!!!!!」為題發文表示，自己的弟弟在網路下單「除毛儀」想送給女朋友，以私人集運打包回台灣，結果被報關行來電告知被抽到海關查驗，需要正式報關以及繳交報關費用，而後衛生局來函指出該台進口激光除毛儀「強脈沖光治療儀」屬醫療器材，需要輸入許可證才可輸入，因無法拿出輸入許可證，遭衛生局從輕罰緩30,000元，且必須退運或銷毀違法包裹，原PO無奈和報關行商議退運，報關行表示「退運的費用會遠大於銷毀」，最終只好選擇銷毀。原PO表示，這款除毛儀費用約8,400元，報關費用300元，罰緩30,000元，銷毀費用2,100元，總計共噴掉40,800元。

網友看到貼文後表示，買海外商品一定要確認是否合法進口商品，務必搜尋該商品進口的相關規定、需要什麼文件或是否禁止進口，以免觸法。也有人說，只要是醫療器材台灣就管得很嚴格，例如台灣化妝品和醫療器材也是被衛生局列管，不能想買就隨便買，供應商必須有許可證才行，像是日本代購藥妝回台也是違法。有網友表示慶幸看到這篇文章才趕緊決定滅火，「要不是最近的文章，我也不知道有這條法規，本來還在觀望要不要買」、「感謝滅火，本來六月要買的。」

不過仍有人為原PO打抱不平，「實在對台灣政府無言，這種小儀器在歐美、中國都是家用儀器，不是醫療儀器，只有台灣把它定義成醫療儀器，然後也沒有做宣導，一次罰3萬是怎樣？」、「開罰也不能先警告性質或減輕罰則，一下就罰這麼重很不通情理。」但也有人表示不知道不代表就能合法，「3萬我沒記錯的話已經是最低罰鍰了！」、「不知道不代表沒有罪，買海外東西本來就要確認，是否為台灣合法進口商品，稽查單位已經是酌量減輕罰則了」。