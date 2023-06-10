快訊

女大生揭成大師長期伸狼爪！怒嗆他要不要開課探討「房思琪小說」

餵藥事件爆發 家長選幼兒園該如何避雷

忠實用戶看不下去！ 狂轟1障礙不解決「用Pixel像半殘」：問題隨便抓都一大把

搭高鐵隔壁阿姨「光腳踩前面椅背」 1反應獲網原諒：勉強給過

聯合新聞網／ 綜合報導

搭乘大眾運輸的時候，有些基本禮儀需要遵守，像是避免吃味道過重的食物，或是把腳踩在椅子上。一名女網友在網路上發文，表示當天搭乘高鐵的時候，隔壁阿姨光腳踩在前面椅背上，所幸阿姨是個講理又冷靜的人，溝通後願意把腳放下，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（9）日一名女網友在Dcard上以「阿姨那個不能這樣放」為題發文，她透露當下搭乘高鐵的時候，隔壁阿姨除了講電話的聲音稍微大聲，口氣也沒有很好，還光腳踩在前面椅背上。原PO等到阿姨掛掉電話後，鼓起勇氣開口說道，「阿姨，那個（腳）不能這樣放」，好在對方是個講理又冷靜的人，「拍謝拍謝，以前都有，現在沒有那個放腳的」，便把腳放了下來，原PO也可以理解阿姨的需求，「那是台鐵，這高鐵沒有，有那個比較舒服吼」。

阿姨光腳踩在前面椅背上。圖擷自Dcard
阿姨光腳踩在前面椅背上。圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「雖然腳臭已經沾上去了，但講得通的阿姨很少見，所以勉強給過」、「我覺得原PO講話方式還算不錯，而且還運用到同理心」、「妳很棒」、「沒關係，她們踩的是上一個腳臭阿姨留下的，氣味交融」、「她腳放的那個雜誌…我每次都會看」。

也有網友分享類似經驗，「上次遇到這種把腳踩在前面椅背的阿姨，我就打電話給我女友說，『我隔壁有個阿姨，腳有夠臭的，是多久沒洗腳了呀，那麼臭的腳怎麼還好意思伸起來』，然後講完沒多久，她的腳就默默放下去了」。

高鐵 Dcard

延伸閱讀

全家店員突衝進7-11！她目睹「5分鐘」超暖心互動 全場大讚

吃壽司郎點哈密瓜雪花冰 餐點卻少到傻眼！店員辯：秤重正常

他問維修冷氣月薪破10萬怎沒人做？ 專家曝秘辛：扛得下來就有得賺

客人訂餐602元給零錢 外送員1舉動被投訴「態度不佳」超無奈

相關新聞

搭高鐵隔壁阿姨「光腳踩前面椅背」 1反應獲網原諒：勉強給過

搭乘大眾運輸的時候，有些基本禮儀需要遵守，像是避免吃味道過重的食物，或是把腳踩在椅子上。一名女網友在網路上發文，表示當天搭乘高鐵的時候，隔壁阿姨光腳踩在前面椅背上，所幸阿姨是個講理又冷靜的人，溝通後願意把腳放下，而貼文曝光後也掀起討論。

機車每天擋出入口！她無奈貼紙條勸告 鄰居嗆「騎樓是大家的」網教1招反擊

有一名女網友表示，家裡店門口有貼出營業時間勿停車，但有惡霸鄰居總是違停在出入口，好聲好氣勸說還被反嗆，之後貼紙條請他配合，還反擊「騎樓不是你一家店的」，讓她感到不堪其擾，想問網友該怎麼辦。

鍾沛君爆料文藏1細節 眼尖鄉民曝「有證據」：坐等畫面流出

國民黨籍台北市議員鍾沛君自爆曾被資深媒體人朱學恒強吻摟抱，她提及，事發當天坐在角落靠牆位置，一抬頭就看到監視器，「沒想到這個監視器對我的人生起多大改變」。一番話讓PTT網友好奇「是不是代表其實有證據，所以朱學恒才會馬上寫聲明道歉？」不少鄉民認為，一定有畫面，朱才會寫切結書，甚至有人「坐等畫面流出」。

朱學恒性騷案引話題！他好奇喝到「斷片」是啥感覺 網曝經驗：直接昏睡

近期各界驚爆性騷風波，昨晚(8日)名嘴朱學恒也被爆出性騷國民黨議員，朱稱當時斷片，進而「斷片」一詞也引發討論，有網友就好奇「各位有喝到斷片的經驗嗎？」，不少人就表示，「上一秒在這邊，下一秒睜開眼，已經在不同地方了」。

客人訂餐602元給零錢 外送員1舉動被投訴「態度不佳」超無奈

外送服務越來越便利，不少人看準商機紛紛加入外送員行業，希望能多一點收入。不過有外送員抱怨日前送餐給客人時，因為一個舉動讓對方不開心，還檢舉「態度不佳」，讓他傻眼又無奈。

朱學恒性騷辯「喝醉忘了」 鄉民不買單：斷片還能叫Uber？

國民黨北市議員鍾沛君昨晚爆出，去年8月的飯局上被名嘴朱學恒兩度強吻摟抱，朱學恒則在臉書道歉，並聲稱是因為喝酒喝到斷片使然。但PTT網友質疑，喝醉斷片是直接躺平，然而朱不只能強吻鍾，甚至還能叫車回家，根本拿斷片當藉口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦