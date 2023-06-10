搭高鐵隔壁阿姨「光腳踩前面椅背」 1反應獲網原諒：勉強給過

搭乘大眾運輸的時候，有些基本禮儀需要遵守，像是避免吃味道過重的食物，或是把腳踩在椅子上。一名女網友在網路上發文，表示當天搭乘高鐵的時候，隔壁阿姨光腳踩在前面椅背上，所幸阿姨是個講理又冷靜的人，溝通後願意把腳放下，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（9）日一名女網友在Dcard上以「阿姨那個不能這樣放」為題發文，她透露當下搭乘高鐵的時候，隔壁阿姨除了講電話的聲音稍微大聲，口氣也沒有很好，還光腳踩在前面椅背上。原PO等到阿姨掛掉電話後，鼓起勇氣開口說道，「阿姨，那個（腳）不能這樣放」，好在對方是個講理又冷靜的人，「拍謝拍謝，以前都有，現在沒有那個放腳的」，便把腳放了下來，原PO也可以理解阿姨的需求，「那是台鐵，這高鐵沒有，有那個比較舒服吼」。

阿姨光腳踩在前面椅背上。圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「雖然腳臭已經沾上去了，但講得通的阿姨很少見，所以勉強給過」、「我覺得原PO講話方式還算不錯，而且還運用到同理心」、「妳很棒」、「沒關係，她們踩的是上一個腳臭阿姨留下的，氣味交融」、「她腳放的那個雜誌…我每次都會看」。

也有網友分享類似經驗，「上次遇到這種把腳踩在前面椅背的阿姨，我就打電話給我女友說，『我隔壁有個阿姨，腳有夠臭的，是多久沒洗腳了呀，那麼臭的腳怎麼還好意思伸起來』，然後講完沒多久，她的腳就默默放下去了」。