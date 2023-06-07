美少女戰士變身失敗？「馬尾妹」圍浴巾搭機車 網再看細節嗨了

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在臉書分享一張照片，只見照片中「馬尾妹」疑似只穿浴巾就出門。圖／取自「路上觀察學院」
一名網友在臉書分享一張照片，只見照片中「馬尾妹」疑似只穿浴巾就出門。圖／取自「路上觀察學院」

台灣可說是機車王國，即使是大眾運輸系統發達的雙北地區，許多民眾仍習慣透過機車通勤。一名網友分享台北市街頭停等紅綠燈的畫面，只見一名在機車後座的「馬尾妹」疑似僅圍一條浴巾，讓眾多鄉民驚呼「不是在洗澡，就是在洗澡的路上」。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，乍看是一張再平凡不過的停等紅綠燈畫面，不過仔細一瞧，照片左邊一名在機車後座的「馬尾妹」，全身疑似僅圍著一條浴巾就出門，讓原PO寫道「洗澡的路上」。

照片曝光後引起鄉民熱議，「看來是離開的很匆忙」、「也許人家熱水器壞了，要去男友家洗澡的路上」、「這應該是夢裡才會出現的事啊」、「美少女戰士變身變到一半，魔法失靈」、「洗到一半突然就出發」、「家裡停水，只好跑出來找浴室洗澡」、「不是在洗澡，就是在洗澡的路上」、「她那件應該是衣服，只是材質…」、「想紅也不是這樣」。

另外，有網友發現「馬尾妹」安全帽上綁著紅色的大蝴蝶結，紛紛懷疑案情不單純，「你誤會了，你沒看到她安全帽上的揪揪（蝴蝶結）嗎？她是某人的生日禮物，前面的是送貨的」、「禮物拆到一半後悔？」、「一個送禮物的路上吧！頭頂有彩帶」；另外也有人懷疑「馬尾妹」可能是男兒身，「背影像男的」、「那是男生吧」、「這男的吧…」。

一名網友在臉書分享一張照片，只見照片中「馬尾妹」疑似只穿浴巾就出門。圖／取自「路上觀察學院」
一名網友在臉書分享一張照片，只見照片中「馬尾妹」疑似只穿浴巾就出門。圖／取自「路上觀察學院」

臉書 機車族

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