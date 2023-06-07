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超商抽抽樂中「0元大獎」卻被取消結帳… 店員回應讓網氣炸：投訴他

聯合新聞網／ 綜合報導
超商示意圖，與新聞無關。美聯社
超商示意圖，與新聞無關。美聯社

超商時不時會推出飲料、冰品「抽抽樂」活動，不過近日一對情侶在便利商店結帳時，抽中了「0元大獎」，不料卻疑似遭店員取消結帳，且處理方式不佳，氣得她上網發文抱怨。

女網友以「超商抽到0元卻被店員按掉」為題在Dcard發文，昨（6日）她和男友到超商買飲料，在兩件抽抽樂的活動幸運抽到「0元」，這時，店員阿姨不確定是不是看到結帳金額很低，咕噥了一句「奇怪我是沒刷到嗎？」，疑似把0元優惠直接取消。

男友發現後當場反映，剛剛抽到0元卻被按掉了，但店員狡辯回應「哎呀都是你剛剛問我問題害我按錯了」，還說「不然給你們一直重抽到0元」，原po無奈表示，抽到0元的機率本來就非常低，之後重抽了幾次幾乎都是89折，浪費不少時間，最終兩人妥協決定直接結帳。

看了原po的遭遇後，網友紛紛支持她向超商投訴：「記不得她的名字，至少要知道門市，然後用一些形容詞形容這位店員，讓店長知道是哪位員工是戰犯，雖然不見得會賠錢給你，但就是讓你有個管道發洩，後續就看公司誠意到哪裡」。

不少網友也提到，能理解店員偶爾出錯，但這位店員事後的處理態度實在令人搖頭：「阿姨這把年紀還用藉口來掩飾自己的疏失操作」、「如果後續態度良好比如表示很抱歉，會想辦法處理的話，通常一般人也不會太生氣」、「就是有這種人，認為是對方害他怎樣的，從不檢討自己」、「如果我是店員會請你們ㄟ，畢竟是我的問題」。

Dcard 超商 便利商店 客訴

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