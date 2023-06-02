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陸網指台人看起來更年輕 網曝「有錢是關鍵」：日韓歐巴桑更有氣質

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸網友認為台灣人看起來比較年輕。記者游智文／攝影
大陸網友認為台灣人看起來比較年輕。記者游智文／攝影

近日有大陸網友討論「台灣人看起來比較年輕」，陸網分析，主要是因為台灣大環境下的社會壓力較低，不會有「什麼年紀該做什麼事」的框架，因此中年人仍能保有少年感。而PTT網友則認為，主要還是要看收入及打扮，並舉例日本、韓國人均收入較高，中老年人有閒錢打理外表，看起來氣質也會更好。

大陸網友好奇「為什麼台灣人看起來比較年輕？」不少人認為，主因是台灣的社會壓力較低，不會要求每個人按照社會框架過活，因此即使邁入中年，也不一定要成家立業，反而還可以出國留學、打工換宿等。

PTT網友則認為「不要過勞就年輕」、「中國人早婚也是事實，平均25到30歲台灣都要到40歲了」、「婚結得晚，自然花更多精力金錢醫美」、「有這評論是都看中國農村影片才有的印象，拿一線城市比根本沒差」、「社會壓力可能有差，農村的話，整天勞動曬太陽，當然老得快」、「中國內陸乾燥也會傷皮膚」、「濕度高所以皮膚比較水嫩」。

有網友認為，主要還是跟收入高低有關，留言「人均高的地方看起來真的有差啊，你想想看以前看日本或歐洲，各種方面都是平均比較有錢的國家才能追求的，我看日本歐巴桑跟台灣的歐巴桑比起來，日本通常比較有在打扮跟氣質比較好」、「韓國人社會壓力這麼大一樣看起來很年輕，其實就是飲食穿著打扮跟保養的差別」。

台灣人 PTT

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