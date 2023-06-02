日本神奈川縣橫須賀市某間百貨，近期舉辦「橫須賀市台灣週」，現場販售許多台灣道地美食以及充滿台灣味的商品，然而其中一道庶民美食「滷肉飯」照片曝光，卻讓台灣網友們紛紛傻眼，崩潰喊「這不是滷肉飯！」。

根據《神奈川新聞社》報導，橫須賀市大滝町的百貨商場「Saika屋橫須賀店」，從5月31日到6月6日舉辦「橫須賀市台灣週」，現場共12間店販售許多台灣知名小美食小吃，依照活動官網顯示，炒米粉售價800日圓（約新台幣176元）、滷肉飯一份600日圓（約新台幣132元）、水餃5顆600日圓，另外6月3日、4日還有舉辦免費演唱會。

不過，其中一道庶民美食「滷肉飯」的外觀，卻與一般台灣人熟悉的模樣大有不同，只見上頭竟還撒上蔥花，就讓臉書粉專「Joel來談日本」忍不住發文吐槽，「我真的要暈倒了，這個不是滷肉飯、這個不是滷肉飯、這個不是滷肉飯（地上打滾）」。

文章曝光，網友見狀也崩潰，直呼「這是肉醬飯、咖哩飯吧」、「天啊這是什麼，這不是滷肉飯啊」、「很像我家貓吐出來的東西」、「一看就知道有勾芡！誰讓你勾芡！？」、「那個跟我吃完麻辣鍋隔天的回饋產物一模模一樣樣」。

還有人笑說「大概跟義大利人看到鳳梨披薩一樣的意思」、「名古屋獨有的台灣拉麵，在台灣人眼裡也是莫明其妙」、「法國人看到台灣的法式可麗餅，也是很崩潰」。也有網友指出，在日本中國人賣的滷肉飯，有8成都是長這樣，「一看就知道是中國人做的！」。