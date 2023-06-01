高三兒「借穿」同學球鞋被告竊盜！母嗆：只是小事我都道歉還想怎樣

「我想讓大家評評理！」一位媽媽抱怨高三兒子體育課要打球，所以「借穿」同班同學的球鞋，放學後同學已走了，兒子也歸還球鞋放在同學座位下方。同學回家後竟報警告兒子竊盜，媽媽超怒喊「有必要這樣嗎？明明就是一點小事情？」

原po在匿名公社發文，兒子得知同學背包有多帶一雙球鞋，兒子就沒告知「借穿」去打球。兒子要歸還的時候，同學人已經放學離開，兒子就把鞋放在同學座位下方。當晚同學傳訊息說「週末有球賽」，要兒子回教室拿球鞋還他，但校門關了，教室門也鎖了，要進教室是要寫報告的，原PO兒子就回傳「我辦不到你自己想辦法」，隨後兩人傳訊息互嗆近2小時，結果同學直接報警告兒子竊盜。

原po氣壞了，認為「球鞋當天已經放回教室，不是帶回家，這算哪門子的竊盜？」她指出，「書包裡的球鞋不見了，背回家才發現？那同學自己沒察覺到重量不對嗎？而且要回家也沒檢查書包？這點他自己也有問題不是嗎？」

到了警局，原po一度鞠躬哈腰跟同學媽媽道歉，但對方要求要兒子道歉，但兒子年輕氣盛不願意低頭，還到學校跟其他同學訴苦，後來衍生排擠問題，對方媽媽更揚言不會和解，直接提告「借穿球鞋」的兒子和另一位不告而取「從書包拿出球鞋」的同學兩人竊盜罪。

原po很氣，認為兒子被告了當然有情緒，對方也沒有聯絡自己，就擅自決定不和解。原po認為對方根本就是看兒子已經滿18歲會有前科才故意這樣搞，「莫名其妙就要面對官司，我兒子就不可憐嗎？只是一雙球鞋真的有必要搞成這樣？我都道歉了到底還想要我怎樣？」

po文一出，網友一面倒，「不問自取就是偷，妳這個當媽媽的還那麼理直氣壯的真是笑死人，我只能說2位同學被告的好」、「可憐的孩子，有妳這樣家長，行為不偏差也難」、「自己小孩沒教好還怪對方小題大作，你應該感謝那個同學，在社會上走跳可沒辦法每次都叫媽媽出來」、「千錯萬錯都是別人的錯，我兒子沒錯，就算我兒子有錯，也是別人的錯造成」、「重刑犯就是被妳們這種父母養出來的，因為妳們總是擋在孩子面前向對方說『又沒關係』」。

也有人看見亮點，「哪來的天兵律師沒告訴妳偷竊是公訴罪嗎？就算最後有和解妳兒子還是會留下前科，小不小事根本不是妳決定的，是被害人決定的」、「先別說偷竊是公訴罪了，如果有人穿我的鞋子，我會把那雙鞋丟了，誰知道那人有沒有香港腳皮膚病啊！超噁心的」，有人勸快認錯，「自己錯了就要低聲向對方道歉！就算跪下又如何？面子有不留前科重要嗎？不要自己蠢又害了孩子好嗎」。