夜市開張出動「超狂摩托火車」 4節車廂網看傻：討生活就能這樣？

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聯合新聞網／ 綜合報導
中壢夜市攤商用機車拖拉4台攤車一起行動，十分危險。 圖／截自黑色豪門企業影片
中壢夜市攤商用機車拖拉4台攤車一起行動，十分危險。 圖／截自黑色豪門企業影片

夜市攤商經營不易，每天出攤收攤都是一大難題，近日有民眾拍下攤商出攤靠著白色小摩托，拖拉著4台攤車徐徐前進，宛如「摩托火車」，讓網友看了直呼「太扯」。

臉書社團「黑色豪門企業」昨天（30日）分享一則短片，只見黃昏街頭，一台白色機車緩慢前行，拖拉著後頭4台攤車，每台都比機車還高還大，就這麼一路招搖地遊行過街，雖然後方有一名女子疑似幫忙照看，仍相當危險。

當下便有網友抨擊「太扯該罰五倍」、「大型移動式路障，這種人應該整車送去壓掉」、「比菜市場拖菜車還猛」。也有在地人一秒認出地點在「中壢新明夜市」，指出「中壢夜市開幾十年的火車了」、「中壢夜市阿，只要有出攤，都是這樣拖的，沒啥好驚訝的，見怪不怪了」、「我記得他們的攤位都是在附近集中管理的，所以才會這樣拉」。

對於批評，有人緩頰表示「不要這樣，人家也是出來討生活」、「賺錢不易啊，慢一點小心些，還比死三寶來得好」、「給人家一個生存的空間」、「不然要人家怎麼載，沒辦法建議個方式還是讓人家好好討生活吧，雖然有點危險但騎夠慢了，不要三寶騎法就算了，路上三寶騎法就告發吧」、「是覺得的不妥，但是為了討生活也是無奈之舉！罰與不罰都為難，建議分兩三次拖比較低調一點」。

但多數人仍認為「討屁生活，這樣多危險知道嗎？不是一句討生活就可以肆無忌憚欸」、「違法就是違法，一樣是討生活，為什麼別人就能守法？若撞到其他車輛呢？攤車也會擋到後面駕駛或騎士視線，那些認為是討生活而覺得沒關係的人，如果親友因此攤車而有傷亡，還願意說是為了討生活之類的話嗎？」、「一句討生活就可以把危險放在一邊嗎？經過輪胎磕碰，有個萬一，討生活還是要賠人家錢還可能造成別人受傷，造成困擾，他要生活別人就不用生活？越是要討生活越是要小心才對」。

夜市 機車騎士

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