三民書局陳列書「愛上雞胸肉」蹭流量？ 網讚有梗：每本都有故事

日前有一名「身材壯碩」男子疑似情傷，精神狀況不穩定跑到中壢一間超商大鬧，他仗著自己體格優勢，毆打警員、深蹲嘶吼被網友封為「台版浩克」。他赤裸上半身露出肌肉，揮拳襲警的影片在網路上被廣泛流傳並登上社會版頭條。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「笑死，三民書局真的很懂蹭流量耶」，從照片中可見書局特別挑出與上述「台版浩克」事件相關的書籍做為推薦書，陳列其中的書籍有「愛上雞胸肉」、「咆哮山莊」、「健身毀了我的身體」、「健身狂料理全書」、「警械使用之法的制約」、「您好！歡迎光臨別家門市」及「警察執勤中」等，引發網友熱議。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「這個我喜歡」、「超棒的企劃」、「笑死！愛上雞胸肉」、「這家書店店員是人才」、「這書店藏書好豐富」、「底下擺的書也很有梗」、「重點是那些書，每本都有故事」、「下面的書嘲諷技能，真的是點好點滿」、「這企劃太強，三民也願意挺更讚」、「好辛苦，現在賣書要這麼拚」、「店家為書迷們記取教訓！喚醒民眾的記憶」。

也有不少網友表示「等等，為什麼有咆哮山莊XD」、「咆哮啊」、「書局放這個是要教小朋友什麼？」、「我記得之前TSJ也有他們的局，算是少見的商場迷因業者」、「傳統通路也要搞關鍵字行銷才跟得上」、「這怎能說是蹭流量呢，這明明是關注時事」、「文化氣息跟得上社會」。