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曝鼎泰豐隱藏吃法！網紅大推一冷門品項「吃多次只記得這個」

聯合新聞網／ 綜合報導
鼎泰豐深受國內外饕客喜愛。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
鼎泰豐深受國內外饕客喜愛。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

鼎泰豐是許多外國遊客來台的必吃餐廳，也深受國內民眾喜愛，即使需耗長時間候位仍心甘情願。一名網紅在吃了10次鼎泰豐之後，極力推薦他發現的隱藏吃法和冷門品項，讓網友更能吃到這家名店的精髓。

網紅「低能林」在社群網站發表短影音，分享他吃了10次鼎泰豐之後，所發現的隱藏版吃法。影片中他首先力推的是「辣油」，他表示只要跟服務人員索取，就能得到一盤「超級香、超好吃的辣油」。

「肉粽可說是鼎泰豐最好吃的東西」，「低能林」接著介紹他最愛的冷門餐點「100元肉粽」。他以堅定的口吻說道，「我吃那麼多次鼎泰豐，唯一只記得這個肉粽」，並邊吃邊評論肉粽的米超黏、味道超夠，裡頭肉的調味也是剛剛好。

來鼎泰豐必點的當然還有小籠包，「低能林」說一籠小籠包所附的一碟薑絲根本不夠，因此他還會跟服務人員要「大碗的薑絲」，認為這樣配小籠包才好吃。影片中他也把小籠包拿去沾辣油，並再次強調一定要這樣吃才道地。

根據鼎泰豐官網的說明，「低能林」吃的肉粽是用濁水溪圓糯米包裹滷五花肉的湖州鮮肉粽，辣油則是以「秘製配方精煉辣椒子」，獨特的醇香風味適合搭配任何料理。

網紅低能林介紹鼎泰豐的隱藏吃法。 圖擷自Dinner Lin IG
網紅低能林介紹鼎泰豐的隱藏吃法。 圖擷自Dinner Lin IG

鼎泰豐 網紅

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