聽新聞
test
0:00 / 0:00
她聽到罪證確「鑿」讀音唸「ㄗㄨㄛˋ」 一查字典愣⋯正解曝光
一名網友分享，昨（19）日看電視時，聽到旁白提到罪證確鑿時將「鑿」唸做「ㄗㄨㄛˋ」，讓她聽得一頭霧水，在她認知中這字應該是唸做「ㄗㄠˊ」才對，頓時感到疑惑，便詢問網友正確解答，引起討論。
原Po在在臉書社團《報系知識家》上發文，表示在她記憶裡，罪證確鑿是唸ㄗㄠˊ，「是不是新注音又改了？」她也立即上網搜尋正確讀音，發現《重編國語辭典修訂本》2021年更新的是「ㄗㄨㄛˋ」，而《國語辭典簡編本》則是寫「ㄗㄠˊ」，讓她更加霧裡看花。
貼文一出，網友紛紛留言「我是都唸鑿」、「可以唸鑿也可以唸鑿」、「Costco要唸Costco，不是Costco」、「我唸ㄗㄠˊ，但是不會寫」、「不管是哪個讀音都打得出來呀，唸喜歡的就好了」。
實際查詢教育部不同本字典，發現「鑿」字的讀音確實有2種，《國語辭典簡編本》為現代漢語字典，罪證確鑿的「鑿」字，在此部字典中讀音為「ㄗㄠˊ」；而《重編國語辭典修訂本》則為歷史語言辭典，主要適用於語文研究者，「鑿」字的讀音唸「ㄗㄨㄛˋ」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言