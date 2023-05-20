她聽到罪證確「鑿」讀音唸「ㄗㄨㄛˋ」 一查字典愣⋯正解曝光

一名網友分享，昨（19）日看電視時，聽到旁白提到罪證確鑿時將「鑿」唸做「ㄗㄨㄛˋ」，讓她聽得一頭霧水，在她認知中這字應該是唸做「ㄗㄠˊ」才對，頓時感到疑惑，便詢問網友正確解答，引起討論。

原Po在在臉書社團《報系知識家》上發文，表示在她記憶裡，罪證確鑿是唸ㄗㄠˊ，「是不是新注音又改了？」她也立即上網搜尋正確讀音，發現《重編國語辭典修訂本》2021年更新的是「ㄗㄨㄛˋ」，而《國語辭典簡編本》則是寫「ㄗㄠˊ」，讓她更加霧裡看花。

貼文一出，網友紛紛留言「我是都唸鑿」、「可以唸鑿也可以唸鑿」、「Costco要唸Costco，不是Costco」、「我唸ㄗㄠˊ，但是不會寫」、「不管是哪個讀音都打得出來呀，唸喜歡的就好了」。

實際查詢教育部不同本字典，發現「鑿」字的讀音確實有2種，《國語辭典簡編本》為現代漢語字典，罪證確鑿的「鑿」字，在此部字典中讀音為「ㄗㄠˊ」；而《重編國語辭典修訂本》則為歷史語言辭典，主要適用於語文研究者，「鑿」字的讀音唸「ㄗㄨㄛˋ」。