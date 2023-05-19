網購包裹「被揍一個破洞」 老經驗網友推測1兇手：快客訴

現在網購平台方便，許多人會將網購包裹寄到離家最近的超商，並在7天內取貨。不過日前有位網友表示，他去領10件包裹，發現包裹被惡意揍開一個洞，隔幾天再去取貨時，包裹被打開了，而且還被用破壞袋黏合，許多人看完建議「可能是店員不滿你取太多件，投訴總公司包裹被惡意破壞」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，他先前到超商領貨時，店員告知他有10幾件包裹，沒想到店員沒有請他檢查包裹，反而是一次性刷完包裹條碼後，要他自己去搬放在牆角的包裹，且在搬運過程中發現「有一箱包裹像是被惡意破壞一樣，破了一個大洞」，由於店員已經先刷條碼結帳了，因此也不能退，讓他感到十分無奈。

接著原PO指出，他又再次去超商領包裹時，發現更慘的狀況，包裹半邊的紙箱不見了，全部被破壞掉，只用塑膠破壞袋重新黏好，他一開始以為是賣家包裝的，但賣家卻告知「原本是以紙箱寄送」，代表有人刻意拆開他的包裹，並「用破壞袋掩蓋」，讓他難過表示「到底是誰一直針對我的包裹？店員也已經刷完條碼了」。

一名網友的包裹被惡意破壞，多數人建議他「向總公司客訴」。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

對此，不少網友猜測「應該是店員，建議你收件超商先換一家，並投訴總公司包裹被惡意破壞」、「要先客訴，看能不能調店內監視器，因為賣家端通常出貨會錄影，那有問題的應該就是貨運到超商這邊，問店家能不能出示監視器畫面，確認包裹到底為什麼會變這樣」、「是不是店員用的？所以他們才會故意先刷條碼，等你付款完再讓你拿？非常詭異」、「太誇張了，店員嫌疑最大，按照標準流程要先對過包裹上的資訊」、「領貨流程不對，可能店員做的，因為他心虛所以才趕快刷條碼明細」、「正常包裹如果進貨時就破損，店員也不會讓你領，而是進貨時直接以破損名義退回給原賣家才對，你可以打去總公司要求他們處理一下」。