快訊

im.B詐騙案吸金25億 王鴻薇揪「1關鍵」再爆：竟有金管會背書

為省錢拒叫代駕…阿嬤「10年沒開車」硬要載 一家5口墜河身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網購包裹「被揍一個破洞」 老經驗網友推測1兇手：快客訴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的包裹被惡意破壞，多數人建議他「向總公司客訴」。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
一名網友的包裹被惡意破壞，多數人建議他「向總公司客訴」。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

現在網購平台方便，許多人會將網購包裹寄到離家最近的超商，並在7天內取貨。不過日前有位網友表示，他去領10件包裹，發現包裹被惡意揍開一個洞，隔幾天再去取貨時，包裹被打開了，而且還被用破壞袋黏合，許多人看完建議「可能是店員不滿你取太多件，投訴總公司包裹被惡意破壞」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，他先前到超商領貨時，店員告知他有10幾件包裹，沒想到店員沒有請他檢查包裹，反而是一次性刷完包裹條碼後，要他自己去搬放在牆角的包裹，且在搬運過程中發現「有一箱包裹像是被惡意破壞一樣，破了一個大洞」，由於店員已經先刷條碼結帳了，因此也不能退，讓他感到十分無奈。

接著原PO指出，他又再次去超商領包裹時，發現更慘的狀況，包裹半邊的紙箱不見了，全部被破壞掉，只用塑膠破壞袋重新黏好，他一開始以為是賣家包裝的，但賣家卻告知「原本是以紙箱寄送」，代表有人刻意拆開他的包裹，並「用破壞袋掩蓋」，讓他難過表示「到底是誰一直針對我的包裹？店員也已經刷完條碼了」。

一名網友的包裹被惡意破壞，多數人建議他「向總公司客訴」。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
一名網友的包裹被惡意破壞，多數人建議他「向總公司客訴」。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

對此，不少網友猜測「應該是店員，建議你收件超商先換一家，並投訴總公司包裹被惡意破壞」、「要先客訴，看能不能調店內監視器，因為賣家端通常出貨會錄影，那有問題的應該就是貨運到超商這邊，問店家能不能出示監視器畫面，確認包裹到底為什麼會變這樣」、「是不是店員用的？所以他們才會故意先刷條碼，等你付款完再讓你拿？非常詭異」、「太誇張了，店員嫌疑最大，按照標準流程要先對過包裹上的資訊」、「領貨流程不對，可能店員做的，因為他心虛所以才趕快刷條碼明細」、「正常包裹如果進貨時就破損，店員也不會讓你領，而是進貨時直接以破損名義退回給原賣家才對，你可以打去總公司要求他們處理一下」。

超商 監視器 網購

延伸閱讀

週日迎小滿！到戶外有「1禁忌」不利健康 命理專家曝開運祕訣

丈夫休假在家！婆婆卻強調「餵小孩是妳的工作」 人妻神回1句

他稱「台北獨佔現象」恐資訊敏感度大降 網不挺：住老破公寓有多爽誰信

婆婆大方送戒指 她拿去典當卻「不值5千」怒罵：不值錢才送我

相關新聞

網購包裹「被揍一個破洞」 老經驗網友推測1兇手：快客訴

現在網購平台方便，許多人會將網購包裹寄到離家最近的超商，並在7天內取貨。不過日前有位網友表示，他去領10件包裹，發現包裹被惡意揍開一個洞，隔幾天再去取貨時，包裹被打開了，而且還被用破壞袋黏合，許多人看完建議「可能是店員不滿你取太多件，投訴總公司包裹被惡意破壞」。

男友換電動車後變神經質 她怨「里程焦慮」害出遊狂吵架

電動車外型現代感十足，是許多人的夢想車款之一。然而有一名女子抱怨，她的男友去年從油車換成純電車，想不到男友卻出現「里程焦慮」，每次出門前都得先充電才能出發，有時在高速公路上開到一半還得下交流道找快充站充電，男友甚至還會發脾氣，讓她直呼「很懷念以前坐油車的時光」。

他稱「台北獨佔現象」恐資訊敏感度大降 網不挺：住老破公寓有多爽誰信

台北市為台灣的首都，生活機能也是全台第一，有旅居全台的網友分析，台北與其他城市的差距屬於「全方位」，且差距不斷拉大也不可能被追上，他認為，台北市為全台灣資訊最快、建設最快，一切都是「台北獨佔」，如國際商店來台展店首選是台北，國際知名人物訪台也會先拜訪台北，也因此無論他住在哪個縣市，北上的需求仍永遠存在。

男到台中三井LaLaport用完餐被要求還湯罐 飆罵員工還拗免費餐點

「台中三井LaLaport」購物中心16日盛大開幕，不過有網友目擊一名男子在一間美食餐廳，疑似因為湯罐被要求歸還，氣得發飆大罵，還要求叫負責人出來說明。網友拍下影片上傳臉書，引來眾人撻伐「太丟臉」。

韓國筷子超難用？他疑惑為幹嘛弄成「扁平狀」 和2大飲食文化有關

吃過韓式料理的人應該都會注意到，在韓國習慣使用的筷子和其他亞洲國家不太一樣，並非圓柱體，而是做成扁平的形狀。因為和一般筷子拿起來的手感不同，第一次使用的人往往都會覺得有點難以上手，也有不少人覺得「很難用」...

新莊童7-11求助「可以幫我付錢嗎？」 她驚覺事有蹊蹺急PO網

一位網友在7-11突然被一位弟弟叫住，只見男童拿著兩個便當，詢問她能不能幫自己和姐姐結帳，她和男童對話後查覺事有蹊蹺，但由於自己趕著接孩子，所以急忙拍下男童的照片PO網詢問，希望能幫助到這對姐弟…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦