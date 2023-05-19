快訊

北榮「狗員工」陪患者走最後時光 療癒力量院長最清楚

「很少見到維持這麼久的煙囪雲」 專家：閃電訊號比凌晨更密集

小琉球2男自由潛水失聯 救難人員今早水下沉船旁發現遺體

男到台中三井LaLaport用完餐被要求還湯罐 飆罵員工還拗免費餐點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友目擊一對男女用完餐後，因為得將餐盤和湯罐歸還，男子心生不滿對著員工發飆大罵。 圖擷自爆料公社二社
網友目擊一對男女用完餐後，因為得將餐盤和湯罐歸還，男子心生不滿對著員工發飆大罵。 圖擷自爆料公社二社

「台中三井LaLaport」購物中心16日盛大開幕，不過有網友目擊一名男子在一間美食餐廳，疑似因為湯罐被要求歸還，氣得發飆大罵，還要求叫負責人出來說明。網友拍下影片上傳臉書，引來眾人撻伐「太丟臉」。

從網友在臉書「爆料公社二社」PO出的影片看到，一對中年男女到台中三井LaLaport裡一間日式餐廳用餐，但疑似因為用完餐得自行將餐盤和湯罐拿到櫃檯歸還，讓男子心生不滿，氣得對員工破口大罵，還要求叫負責人出來，員工無奈地只能站著挨罵。

沒多久，一名穿著深色制服的女子上前表明自己是主管，男子一見到她立即抱怨店家要求客人歸還湯罐，還質問女子「妳認為對還是錯？」甚至要求道歉，對方也向他致歉，但男子得理不饒人，還開口說「妳要請我嗎？我才會消氣啦！」女主管也說沒問題，男子一聽立刻叫店員「那就做，我外帶可以吧」。

只不過一講完，同行的女伴看不下去，拉著他的手邊說「不要」邊離開現場，而男子還不情願地說「沒關係啦」，兩人離開後才結束一場鬧劇。

影片讓眾人看不下去，「講半天就是想拗免費的餐點，吃不起就別去，丟人現眼」、「人格應該只價值一個湯罐吧」、「素質真差，好像他的錢都比較大」、「奧客真的是無所不在」、「美食街的餐具本身就不能帶走，這不是基本公共認知的常識？」、「奧客都是這樣說話的，完全不會覺得自己有問題」、「尊重是互相的，花錢不是老大」、「越來越多自我意識過剩的人了，感覺不到自己以外的眼光」、「是在意湯罐要還，還是在意客人自己還回去？爆氣的點真的讓人莫名奇妙耶」。

奧客 爆料公社

延伸閱讀

Aesop LaLaport台中店開幕：向在地製糖廠致敬，甘蔗纖維再生構築空間

磁吸效應發威！G-SHOCK、Daniel Wellington搶進台中LaLaport開大店

連鎖效應／三井LaLaport四看點 翻轉零售業態

台中LaLaport剛開幕就遇墜樓事故 台灣三井回應了

相關新聞

男到台中三井LaLaport用完餐被要求還湯罐 飆罵員工還拗免費餐點

「台中三井LaLaport」購物中心16日盛大開幕，不過有網友目擊一名男子在一間美食餐廳，疑似因為湯罐被要求歸還，氣得發飆大罵，還要求叫負責人出來說明。網友拍下影片上傳臉書，引來眾人撻伐「太丟臉」。

韓國筷子超難用？他疑惑為幹嘛弄成「扁平狀」 和2大飲食文化有關

吃過韓式料理的人應該都會注意到，在韓國習慣使用的筷子和其他亞洲國家不太一樣，並非圓柱體，而是做成扁平的形狀。因為和一般筷子拿起來的手感不同，第一次使用的人往往都會覺得有點難以上手，也有不少人覺得「很難用」...

新莊童7-11求助「可以幫我付錢嗎？」 她驚覺事有蹊蹺急PO網

一位網友在7-11突然被一位弟弟叫住，只見男童拿著兩個便當，詢問她能不能幫自己和姐姐結帳，她和男童對話後查覺事有蹊蹺，但由於自己趕著接孩子，所以急忙拍下男童的照片PO網詢問，希望能幫助到這對姐弟…

第1次外島旅遊推哪？網盤點台灣6大離島 這地方「景色超美」呼聲最高

第一次外島旅遊會推哪？疫情解封後，台灣旅遊市場也逐漸復甦，而除了台灣本島，不少民眾會選擇前往離島遊玩，欣賞沒受到汙染的自然美景和感受海邊的浪花。一位網友便表示，自己被同事問道「第一次外島旅遊推薦哪裡」…

搭火車驚見「打巴掌虐童到尿失禁」 全網怒：直接報警處理

台鐵火車乘客疑似爆出「虐童」事件，16日當晚一名乘客在從宜蘭到台北的列車上，驚見一名長輩對小朋友「呼巴掌」，小弟弟可能情緒失控，還當場尿褲子，嚇到乘客當場猶豫是否要馬上報警處理。

打工人嫌工資低想辭職1原因猶豫 過來人1句點醒：上班非賣身

為公司忍辱負重值得嗎？臺灣有女生指她工作部門員工流失率高，公司雖已一直進行招聘，新同事將於6月初報到，上司還指望她能協助帶領新人，惟她卻因為薪金和付出不成正比而有意辭職，對目前情況感到糾結，所以向網友求救。有網友認為台女應該要跟隨自己內心而活，直言員工不須賣身給公司；亦有過來人分享經歷，建議她覺得不合適就及時離開，以免浪費時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦