男到台中三井LaLaport用完餐被要求還湯罐 飆罵員工還拗免費餐點

「台中三井LaLaport」購物中心16日盛大開幕，不過有網友目擊一名男子在一間美食餐廳，疑似因為湯罐被要求歸還，氣得發飆大罵，還要求叫負責人出來說明。網友拍下影片上傳臉書，引來眾人撻伐「太丟臉」。

從網友在臉書「爆料公社二社」PO出的影片看到，一對中年男女到台中三井LaLaport裡一間日式餐廳用餐，但疑似因為用完餐得自行將餐盤和湯罐拿到櫃檯歸還，讓男子心生不滿，氣得對員工破口大罵，還要求叫負責人出來，員工無奈地只能站著挨罵。

沒多久，一名穿著深色制服的女子上前表明自己是主管，男子一見到她立即抱怨店家要求客人歸還湯罐，還質問女子「妳認為對還是錯？」甚至要求道歉，對方也向他致歉，但男子得理不饒人，還開口說「妳要請我嗎？我才會消氣啦！」女主管也說沒問題，男子一聽立刻叫店員「那就做，我外帶可以吧」。

只不過一講完，同行的女伴看不下去，拉著他的手邊說「不要」邊離開現場，而男子還不情願地說「沒關係啦」，兩人離開後才結束一場鬧劇。

影片讓眾人看不下去，「講半天就是想拗免費的餐點，吃不起就別去，丟人現眼」、「人格應該只價值一個湯罐吧」、「素質真差，好像他的錢都比較大」、「奧客真的是無所不在」、「美食街的餐具本身就不能帶走，這不是基本公共認知的常識？」、「奧客都是這樣說話的，完全不會覺得自己有問題」、「尊重是互相的，花錢不是老大」、「越來越多自我意識過剩的人了，感覺不到自己以外的眼光」、「是在意湯罐要還，還是在意客人自己還回去？爆氣的點真的讓人莫名奇妙耶」。