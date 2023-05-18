第1次外島旅遊推哪？網盤點台灣6大離島 這地方「景色超美」呼聲最高

第一次外島旅遊會推哪？疫情解封後，台灣旅遊市場也逐漸復甦，而除了台灣本島，不少民眾會選擇前往離島遊玩，欣賞沒受到汙染的自然美景和感受海邊的浪花。一位網友便表示，自己被同事問道「第一次外島旅遊推薦哪裡」，原PO舉出澎湖、綠島、小琉球、金門、馬祖等離島，不過左思右想後卻都覺得不適合同事，故將問題拋給網友。網友紛紛分享離島的旅遊經驗，不過呼聲最高的離島，竟是沒有被原PO提及的「蘭嶼」。

一位網友在PTT發文，表示自己被同事問道「第一次外島旅遊推薦哪裡」，原PO認真思考後，舉出「五個離島」比較，由於澎湖縣正值「花火節」，原PO推測澎湖應該人潮眾多，旅遊品質不會太好；而綠島和小琉球大多是戶外運動，如浮潛、水上活動等，原PO則認為不適合同事。她接著表示，自己沒去過金門，無法提供意見；而後原PO又舉出過往的旅遊經驗，表示前幾年去過一次馬祖，但若沒有跟團不是很方便。原PO左思右想後仍無法給同事一個完美的選項，便打算集思廣益，詢問網友「大家覺得第一次的外島旅遊最推哪裡？」

文章一發布立刻引起網友討論，去過這些離島的網友們便以各個角度分享經驗，「澎湖點比較多，可以玩比較久」、「馬祖超美又有特色，推薦夏天去天超藍」、「金門啊，騎摩托車容易，景點也多又有特色」、「澎湖，景點都要跑的話可以待上一週，但夏天陽光很毒，絕對會曬傷的那種」、「不愛水上活動又這個時間的話大推馬祖！我覺得不是團客沒有不方便呀？」、「馬祖，美到流眼淚，而且觀光客不多馬祖一生推，租機車就能趴趴走」、「不久前從澎湖回來，花火節煙火超棒的」、「小琉球，民宿都會處理接駁、船票、租機車什麼的，很方便」、「喜歡古蹟去金門，澎湖真的不要花火節」。

不過貼文下眾人呼聲最高的離島，是原PO沒有提及的蘭嶼，網友紛紛狂推「蘭嶼吧，感覺離本島太近的都被污染差」、「蘭嶼美到不可思議」、「蘭嶼呀，你怎麼錯過蘭嶼了」、「絕對是蘭嶼！就算不是凹豆咖（outdoor咖）也可以玩得很開心」、「去過蘭嶼之後，其他離島都不會想再去了」、「蘭嶼，雖然遠了點，但很棒」、「去蘭嶼，但很貴，非常貴」。