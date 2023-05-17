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姐弟錢不夠又想買蛋糕幫父慶生 暖心夫妻一善舉惹哭網友

聯合新聞網／ 綜合報導
一對夫妻帶孩子去買蛋糕，發現姐弟帶的錢不夠買大蛋糕幫父親慶生，於是決定幫助他們，讓許多人大讚「好人一生平安」。圖片來源／ingimage
一對夫妻帶孩子去買蛋糕，發現姐弟帶的錢不夠買大蛋糕幫父親慶生，於是決定幫助他們，讓許多人大讚「好人一生平安」。圖片來源／ingimage

前幾天（14日）是母親節，許多人會購買蛋糕送給辛苦的媽媽。而日前一對夫妻帶兒子去買蛋糕，看到門口有一對小姐弟難過的在討論事情，夫妻詢問後得知該姐弟想要買蛋糕給爸爸慶生，但只有180元，想要買單片蛋糕，沒想到這時夫妻善意稱「我們是超級VIP，大蛋糕只要180元」，並默默地幫兩姐弟把剩餘的蛋糕錢結清。

一位爸爸在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他昨天跟兒子打賭輸了，於是跟老婆一起帶著孩子們去蛋糕店買蛋糕，順便跟老闆閒聊。走到門口時，他們發現了一對姐弟略帶難過表情在討論事情，他詢問「怎麼了？要買蛋糕吃嗎？」這對姐弟回應「爸爸今天生日很辛苦，從小一個人帶大我們，我們想買蛋糕給他，但是錢不夠」，原PO又問「有多少錢？」、「你想要買什麼蛋糕？」姐弟回應「我們有180元，想買一片一片的蛋糕」。

這時在一旁默默不語的老婆，突然間開口「你們選你們要的蛋糕，費用180元就夠了」。這對姐弟又回「可是我看上面都要400元、500元」，而老婆又回應「你們運氣好遇到我們，我們是超級VIP」，這時老婆用眼神暗示老闆，老闆也回應「對啊！上天要獎勵孝順的孩子」，於是姐弟們很開心的選擇蛋糕，也開心地跟他們禮貌道謝，把蛋糕拿回家。

最後，原PO好奇問老婆「你怎麼知道我在想什麼？」老婆挽著他的手回應「每次看到公公生日時，你就會一個人待在房間，我知道公公離開是你最大的痛，身為老婆的我，怎麼可能不知道你想幫那對小姐弟買蛋糕？」

文章曝光後，不少網友大讚「今天的文有洋蔥，謝謝你給孩子溫暖」、「好人一生平安」、「很棒的身教」、「人們尤其是當了爸媽，才會瞭解做父母的辛苦，心疼小朋友的難處」、「好溫暖，謝謝你們的援手，一定會有好事發生的」、「這對小姐弟遇到你們這家人真幸福」、「這老婆很可以，如果她願意，記得訂下輩子再繼續在一起」。

生日 洋蔥

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