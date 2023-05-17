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3盒100掰了！章魚燒翻漲一倍至70元 網吐槽：根本買不下去

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣萬物齊漲，一名網友表示，章魚燒6顆一盒現在已經漲到70元，真的讓他直言「吃不下去。」圖／翻攝PTT
台灣萬物齊漲，一名網友表示，章魚燒6顆一盒現在已經漲到70元，真的讓他直言「吃不下去。」圖／翻攝PTT

台灣物價直直飆，水餃、雞排、便當、早餐無一不漲，讓外食族荷包大縮水，連吃小吃也都貴鬆鬆，現在夜市的「銅板小吃」章魚燒也悄悄漲價！一名網友在PTT以「現在章魚燒已經要70了喔?」發文表示，章魚燒6顆一盒現在已經漲到70元。

原PO表示，印象中章魚燒價格停留在35~40元之間，有時還會有三盒100元的優惠，可是現在章魚燒一盒裡6顆麵糰竟然賣到70元，價格至少翻漲一倍多，讓他直言：「吃不下去！」

面對章魚燒價格翻倍漲，網友質疑麵糊加上章魚丁，成本能多高？不如自己買章魚燒盤來做還比較好吃也好玩，料也可以加得比較多。也有人表示，這個價錢根本買不下手，「銅板小吃已經變成都市傳說 」、「要做好覺悟，因為物價還會繼續飆漲。」

網友感嘆說「以前最初一盒是35元，後來漲到50元，已經快買不下去了」、「有的都賣85～100了」、「10年前就三盒100元，現在外面看到一盒50元」、「最多40元，再上去完全沒買過，這種東西賣到50都很扯了」、「70真的太貴，破50就買不下去了。」有人也說，夜市裡漲價的不只有章魚燒，過去雞排也有一片35元，現在最便宜都要80元以上，直言真的快吃不起了。

通膨 物價

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