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驚悚！好市多「恐怖巧克力」咬下滿滿都是蟲 驚藏超大蟲蛹

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，吃了好市多巧克力，卻意外發現裡面有巨大蟲蛹。圖／Dcard
一名網友表示，吃了好市多巧克力，卻意外發現裡面有巨大蟲蛹。圖／Dcard

好市多近來食安問題多，近期冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓等商品，接連檢驗出A肝病毒，造成多達4.2萬名有購買記錄之會員受影響。而近日就有網友爆料，巧克力竟然有蟲子，讓網友直呼：「好市多品質堪憂。」

巧克力一直都是民眾愛吃的食物，可是若巧克力內藏有蟲，你還敢吃下肚嗎？有網友在Dcard以題「好市多恐怖商品」表示，日前去台中好市多買了一包巧克力，沒想到居然吃到一堆蟲子，瞬間嚇死。

原PO表示買了巧克力之後，除了不經意吃到一堆蟲子以外，居然還看到巧克力裡面有一團「白色蟲蛹」，直呼：「瞬間嚇死！」

而網友則紛紛進行科普，「安啦！這跟巧克力製作過程有關，雖然驚悚，有蟲算是正常啦！」網友說，根據美國食藥署FDA規定，每100公克巧克力中，最多能含有60個以內的昆蟲成分，亦即每塊巧克力有8隻蟲都是自然現象，是符合衛生條件的。也有人表示，這也可能是可可脂的發酵過程導致，其實巧克力本身就允許包含蟲蟲成分，但如果有這麼完整的「蟲蛹」應該可以拿去退貨。

此外也有人補充，巧克力豆在發酵後要曬乾，通常都是直接擺在外面曬，所以會有很多蟲蟲跑進去，跟著曬乾的巧克力豆一起進工廠，研磨加熱後變成你肚子裡的健康蛋白質。更有網友說：「其實還不止蟲蟲哦！還有老鼠毛毛！」

還是有人說，這包有蟲蛹的巧克力看得簡直全身起雞皮疙瘩，紛紛表示「以後不敢吃巧克力」、「長知識了，但是以後不敢吃了」。也有人無奈表示「看來我可能已經吃了不少蛋白質。」

巧克力 Costco

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