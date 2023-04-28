全世界百貨密集度最高！信義區衛星圖曝光 台灣人吐槽1亮點

「Daily Overview」在社群軟體Instagram擁有高達141.9萬名粉絲，時常分享各地的衛星圖像，觀察世界正在發生的變化。然而，該帳號日前貼出台北市信義區的衛星圖像，臉書粉專「巫師地理」更進一步分析，而貼文曝光後也掀起討論，許多台灣人都忍不住吐槽，「鐵皮屋頂真的醜翻」。

「Daily Overview」昨（27）日引用Maxar衛星，高解析拍攝台北市信義區，「台北是台灣的首都，也是其經濟、政治和文化中心，本概覽重點介紹台北101摩天大樓（2004-09年世界最高建築）、台北巨蛋體育場和國父紀念館所在地信義區」。

對此，「巫師地理」進一步分析，指出台北首要的中心商業區（CBD），包括台北市政府、台北市議會、台北世界貿易中心、台北101等重要建築，且該區也有眾多百貨商場、旅館、豪宅及企業總部，區內之商業區塊又常被稱為「信義商圈」。

「巫師地理」表示週邊還有許多企業集團的辦公據點，像是國泰金融中心、新光銀行總部大樓、華南銀行總部大樓、南山人壽、遠雄集團總部大樓，「未來富邦集團總部也將遷入此區，將新建一棟54樓，樓高266.3公尺的富邦信義A25總部大樓，完工後將成為台北第四高樓」。

此外，「巫師地理」提到該區有許多百貨公司和餐飲娛樂設施，包含微風松高、微風信義、微風南山、新光三越信義新天地、信義威秀影城、ATT 4 FUN、統一時代百貨、NEO 19、寶麗廣場、誠品信義旗艦店、兩間蘋果直營店（台北101店、信義A13店）及蘋果臺灣分公司等。

「0.5平方公里內就有15間百貨商場，是全世界百貨密集度最高的區域」，「巫師地理」透露未來還會增加一棟百貨商場，為中信金總部拆除後再建樓高280公尺的台北天空塔（The Sky Taipei），完工後將成為台北第二高樓與台灣第三高樓，同時信義區的百貨商場數增加為16棟。

最後，「巫師地理」表示信義計畫區也是許多駐台外交機構所在地，像是韓國、蒙古、印度、土耳其、歐盟、瑞典、義大利、波蘭、斯洛伐克、瑞士、以色列、阿根廷、墨西哥、秘魯、英國、澳洲、荷蘭、德國、加拿大、紐西蘭、智利，以及俄羅斯等。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好像主機板喔」、「台北大巨蛋真顯眼」、「這張照片中的世貿三館還沒有拆除，所以至少是2020年以前拍攝的」、「基隆路和敦化南路好明顯」、「國父紀念館的iPhone好明顯」、「交通地獄原來是這個形狀啊」、「綠色樹木真少」、「可以明顯看到影子的都有一定高度」。

也有網友忍不住吐槽，「鐵皮屋頂真的醜翻」、「特色，拆不掉的違章鐵皮屋」、「這樣一看舊公寓的密度真的是很高」、「滿滿的頂樓加蓋」、「如果政府規定鐵皮屋都只能用一種顏色，不知道會不會變成另類特色」、「只看衛星照（不要放太清析），外國人會不會以為台灣的屋頂都五彩繽紛很漂亮」。