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運量難提升「輕軌能救台中捷運」？ 網搖頭曝1關鍵：這才是大招

聯合新聞網／ 綜合報導
台中捷運，圖為台中高鐵站，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片
台中捷運，圖為台中高鐵站，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片

台中捷運綠線於2021年4月25日正式通車，而藍線的綜合規劃也已通過交通部審查。不過，一名網友在網路上發文，表示有人認為台中捷運運量遲遲無法提升，好奇詢問大家「可以怎麼救？」而貼文曝光後也掀起討論。

今（27）日一名網友在PTT上以「台中捷運怎麼救」為題發文，原PO提到台中捷運原先額定資本額為35億，但目前累積虧損已達30億，「有些人覺得台中捷運運量上不了，是因為只有一條線，那如果把藍線的預算拿去蓋輕軌如何？」

原PO曾聽說一條捷運的預算，可以蓋好幾條輕軌，「那把藍線1000多億預算拿去蓋輕軌，至少也能蓋三條線出來吧，但這樣真的能救台中捷運的運量嗎？」原PO認為台中的快速道路系統發達，但缺少人行道規劃，看起來是個以車為本的道路系統，「每戶私家車擁有率六都最高，再蓋三條輕軌可以拯救台中捷運的運量嗎？」

台中捷運藍線預定圖。圖擷自台中市政府交通局
台中捷運藍線預定圖。圖擷自台中市政府交通局

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「藍線才是大招」、「藍線蓋下去就有救了」、「台中捷運暫時只能等時間救」、「等捷運成環才有救」、「台中捷運藍線如果要比，可以跟未來桃捷綠線或現在高捷紅線比，橘線對運量的幫助其實也不小，一中街欸」、「其實台中捷運的運量跟環狀線差不多」。

台中捷運 輕軌 PTT

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