環島慘遇公主病同伴！不導航跟丟還嗆「法庭見」 眾人全傻眼

出門玩就怕碰上雷隊友！一名女網友在臉書上發文，提到日前與一名女性同伴相約騎車環島，結果對方除了整路不願意幫忙導航，甚至還不小心跟丟，要求原PO折返接她，被拒絕後更揚言提告，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在臉書社團「騎車環島趣」上發文，表示日前與一名女性同伴相約騎車環島，因為對方已經有一次環島經驗，討論後就決定一起出發。沒想到，兩人在第一天就鬧翻，原PO透露騎到一半時發現手機電力只剩下30%，所以要求手機有90%電的對方先導航一下，但卻被拒絕，於是只能硬著頭皮騎，直到手機剩下10%電時，決定找地方休息順便充電。

原PO提到當天從凌晨三點一路騎到傍晚，感覺才剛闔眼瞇一會兒，竟然就被對方搖醒，表示周圍的人都離開了。原PO感到相當不滿，認為同伴都沒有做事情，「把手機沒電的我叫起來做…要裝死大家一起裝死好了」。再次上路後，同伴竟然不小心跟丟，但原PO的手機沒有電，只好到公園休息順便好好充電，「等到我手機有電聯絡對方，對方已經往回頭方向亂騎了（從高雄騎回東石）」。

原PO當下馬上提供自己的所在位置，但對方卻說不想騎車了，再加上怕手機沒電，所以不願意開導航，要求原PO折返去帶路。原PO傻眼地拒絕，「原來她連手機充電線都沒帶…我也只好把認識的修車師傅電話給她，讓她自己花些錢請師傅連人帶車載回去，我繼續我的行程，後面不知道為什麼她沒聯絡師傅，還怪我自己一個人繼續環島那麼開心」。

事情還沒結束，該名女同伴竟然傳訊息喊提告，「反正不見面就法庭見」、「妳都不擔心我會不會回不了家耶」、「等我資料備足之後，妳就等著出庭，想鬧大就來，我不怕妳，當我好欺負就是了」，諸如此類的威脅字眼令原PO非常傻眼，「環島帶伴真的要慎選，不然沒完沒了的八點檔上演不完」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「幸好我都自己一個人環島」、「環島也能產生肥皂劇，厲害」、「環島夥伴真的要慎選，有過不好經驗的+1」、「小孩子？出門一定要人帶？沒有導航？如果會怕就不要出門，破壞團體行動很無言」、「帶上豬隊友真的很無奈又無言，覺得還是獨騎自在」。

也有網友提到，「這上法庭直接被洗臉吧…巨嬰在秀下限」、「法官會覺得她是來亂的」、「這種應該不會受理，連檢察官的偵查庭都不會開，會直接請書記官打電話給兩造，表示這種無聊事情請不要浪費司法資源」、「她可能想告遺棄之類的」、「這種去法院認證公主病吧」。