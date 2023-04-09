快訊

國民黨總統提名出現4套劇本 朱立倫究竟在演哪一齣？

獨／高雄檢警搜索大帝國舞廳 帶走小姐和幹部20餘人

耳垂出現皺褶是心血管疾病徵兆？醫：關注皺褶不如注意3症狀

國道明明塞爆了！她愣「這1車」前後卻超空曠 內行人一看秒懂

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的女朋友發現，明明國道已經大塞車，但有輛藍色車的周遭卻相當空曠，非新聞當事路況。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO的女朋友發現，明明國道已經大塞車，但有輛藍色車的周遭卻相當空曠，非新聞當事路況。 示意圖／聯合報系資料照片

有些駕駛人在路上看見高檔名車，都會直接下意識遠離，深怕不小心發生碰撞意外。然而，一名男網友在臉書上發文，表示女朋友好奇發問，「明明國道已經大塞車，為什麼有輛藍色車的周遭卻相當空曠？」貼文曝光後也掀起討論，不少內行人一看就懂了。

日前一名男網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，當時國道上已經出現塞車的狀況，但右前方一輛藍色車的前後卻沒有其他車輛。對此，原PO的女朋友困惑問他，「為什麼明明就已經大塞車了，大家還是要離這輛Mini Cooper這麼遠？」

這輛車不是Mini Cooper，而是知名豪車「賓利」。圖擷自路上觀察學院
這輛車不是Mini Cooper，而是知名豪車「賓利」。圖擷自路上觀察學院

貼文底下吸引大量回應，有內行人指出照片中的車根本不是Mini Cooper，而是知名豪車「賓利」，「撞到的賠償金額單位，是用好幾輛Mini Cooper去計算」「一棟豪宅在路上跑，能不離遠點嗎？」、「撞上要用餘生來賠的概念」、「遠離賓利，尊重生命」、「我用放大鏡看了，是賓利…真的離越遠越好」。

也有網友提到，「我可能連那個車牌都撞不起，更不用提那輛車了」、「光車牌8888，就該準備一台黃牌重機的價錢賠了」、「這車牌就抵好幾個月薪水了，傻孩子」、「有沒有想過，如果這輛車是Mini Cooper，那麼車牌有沒有可能比車子貴？」、「 8888的車牌應該比我的腎貴」。

塞車 國道 價錢

延伸閱讀

OL生理期搭捷運拒讓位！遭男酸「現在年輕人都裝病」怒發起連署嚴懲

行人地獄再上演？ 新竹女過斑馬線被撞趴地 網怒轟：完全沒看路

第一次出國！他問「選日本或韓國」網秒刷一排：當然是它

男子追趕火車搶搭 手滑慘被輾斃爆頭

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦