國道明明塞爆了！她愣「這1車」前後卻超空曠 內行人一看秒懂

有些駕駛人在路上看見高檔名車，都會直接下意識遠離，深怕不小心發生碰撞意外。然而，一名男網友在臉書上發文，表示女朋友好奇發問，「明明國道已經大塞車，為什麼有輛藍色車的周遭卻相當空曠？」貼文曝光後也掀起討論，不少內行人一看就懂了。

日前一名男網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，當時國道上已經出現塞車的狀況，但右前方一輛藍色車的前後卻沒有其他車輛。對此，原PO的女朋友困惑問他，「為什麼明明就已經大塞車了，大家還是要離這輛Mini Cooper這麼遠？」 這輛車不是Mini Cooper，而是知名豪車「賓利」。圖擷自路上觀察學院

貼文底下吸引大量回應，有內行人指出照片中的車根本不是Mini Cooper，而是知名豪車「賓利」，「撞到的賠償金額單位，是用好幾輛Mini Cooper去計算」「一棟豪宅在路上跑，能不離遠點嗎？」、「撞上要用餘生來賠的概念」、「遠離賓利，尊重生命」、「我用放大鏡看了，是賓利…真的離越遠越好」。

也有網友提到，「我可能連那個車牌都撞不起，更不用提那輛車了」、「光車牌8888，就該準備一台黃牌重機的價錢賠了」、「這車牌就抵好幾個月薪水了，傻孩子」、「有沒有想過，如果這輛車是Mini Cooper，那麼車牌有沒有可能比車子貴？」、「 8888的車牌應該比我的腎貴」。