「品冠旅遊」搞丟護照！一家4口連假花15萬出國卡關 慘被丟包小港機場

清明連假長達五天，不少民眾會規畫出國旅遊，不過一名網友卻控訴，因旅行社疏失搞丟護照，導致一家4口到機場才驚覺無法出國，甚至還被旅行社丟包在機場，至今仍沒辦法找回護照。對此，旅行社人員也貼出致歉函表達歉意，並全額退費，另外依約賠償一倍旅費。

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文，她今年2月跟「品冠旅行社」下訂越南5日旅遊，並於3月6日寄出護照、簽證等所需文件至台北公司，委託旅行社業務代辦，3月22日就付清所有旅行費用，直到3月30日與對方確認護照會送至機場，而旅行社業務回覆「已都在高雄」，怎料他們4月1日凌晨5點到達小港機場後，領隊卻告知找不到一家人的護照。

原po當下致電旅行社業務，但業務搞不清楚狀況，改口說可能是31日才寄出，也無法確定護照被送至何處，一家4口只能眼睜睜看著其他團員出關，「我們被丟在高雄小港機場，然後告知，真的找不到護照。可能在台北公司，高雄公司，或是那個連假收不到的包裹」。

原po表示，當天全家人為了搭車、搭機整夜沒睡，開口請業務幫忙訂飯店或叫車，但都因公司人員休假無法處裡，讓她怒批「你們做錯事，把我們丟包在機場」，對於旅行社的處理態度相當不滿，且至今仍無法得知護照到底是遺失，還是31日寄出的。

文章曝光，眾人紛紛驚呼「旅行社真的太扯」，「護照弄不見已經很誇張了，後續也沒幫你們安排飯店或叫車送你們去休息，真的很差勁」、「不應該犯的低級錯誤，這不是退費就可以解決的事，有夠離譜」、「如果是31寄出，那根本要整人吧」、「建議樓主先報警，不然護照被非法使用妳又沒報案記錄，會變妳有事」。

對此，品冠旅遊人員也在留言處貼出致歉函，坦承因本公司內部人員作業嚴重疏失，導致出發當日旅客護照，未能於高雄機場如期交付旅客護照，導致旅客無法出國，特以此函向旅客4人致上鄭重的道歉。除退回旅客所繳交之旅遊團費外，另依約賠償一倍旅費。

品冠旅行社致歉函。圖擷取自臉書社團「爆料公社」

不過，對於品冠旅遊的道歉聲明，網友們似乎並不買單，紛紛湧入粉專留言狠酸，「選這一家跟團旅遊，記得護照要每天打去問還在不在」、「建議你們先停po旅遊廣告，出來澄清道歉比較好吧」、「所以我說那個護照呢」、「一間旅行社，搞出這麼一個低級錯誤，乾脆倒閉收一收好了」、「風景再美，沒有護照也是去不了的喔」。