內科驚見小貨車販售「3元即期蛋」 眾人不買單喊抵制：再囤啊

全台缺蛋問題持續延燒，就算農委會採購進口雞蛋補足缺口，目前仍然處於供不應求的狀況。不過，一名網友在臉書上發文，指出有業者販售即期散裝蛋，而且一顆雞蛋只要3元，貼文曝光後也掀起討論。

昨（29）日一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」轉發目擊者貼文，表示內湖科學園區出現一名開著小貨車的業者，販售即期散裝蛋，一包只要100元，聲稱是之前買太多吃不完，所以拿出來結緣，並強調「不保證是好的，如果要多可先預約，明天會再來」，目測一顆雞蛋是3元。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「最近不要買散蛋，大都是不新鮮的」、「好瘋狂的囤蛋仔…會過期的東西竟然還可以囤成這樣，敢去買的人也是心臟很大顆，都已經跟你說不保證是好的」、「現在外面的蛋最好也不要亂吃，很多都不新鮮了」、「最近我一律不買散裝蛋」。

也有網友提到，「蛋商會怕了嗎？再藏啊，一個個怕雞蛋壞掉，漸漸吐出來了」、「買太多吃不完？這藉口超好笑」、「應該是大盤商囤積到壞掉沒賣出的」、「吃不完…我看是囤太多沒人買吧！如果是真的要吃的人，誰會囤這麼多？」、「最近很多囤蛋仔開始出清…建議沒日期真的不要買，順便給這些有心人士教訓」。