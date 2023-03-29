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超噁！機場捷運出現1人占2座奧客 還「露紅色腳趾甲」躺椅上

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨桃園機場捷運的某位乘客，一人占用兩人座位，還赤腳躺在椅子上。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
一名網友抱怨桃園機場捷運的某位乘客，一人占用兩人座位，還赤腳躺在椅子上。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

搭乘大眾交通工具時，最怕遇到隔壁乘客影響自己的乘車品質。日前有網友搭乘桃園機場捷運時，發現有一位乘客一人占用兩人座位，而且竟「赤腳放在椅子上」，讓他氣得直呼「臭死了！」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，他剛搭上桃園機場捷運直達車，看到有位乘客一個人占用兩個位置，而且還把鞋子脫掉，擦著紅色指甲油的赤腳直接放在座位上，讓他不禁抱怨「看到這幕真的覺得夠了，把捷運當自己家，臭死了」。

對此，有網友批評「回報列車長是最佳處理方式」、「大聲問說：『捷運不是不能吃東西嗎？怎麼會有榴槤味？』」、「好噁心！我上次也有遇到這種人」、「假裝講電話說：『我看到有人搭車沒有穿鞋，好臭喔』」、「要是我就直接噴消毒水了」、「我都想不通在大眾面前她那隻腳怎麼抬的上去，也不是很好看，真不懂她的水準何在」、「真的好噁心」、「基本教養都欠缺」、「之後坐這個位置的人好倒霉」、「我之前坐客運也遇過一個阿姨，坐最後一排腳也這樣翹就算了，她還帶了隻吉娃娃，然後狗放在椅子上，要是狗乾淨倒是沒差，重點是狗不知道多久沒洗，那個油脂味重到不行，加上阿姨的腳臭，讓坐前一排的我直接懷疑人生」。

還有人幽默表示「我隨身帶兩條橡皮筋彈這種人，怕一條射不準」、「叫小朋友過去拿愛的小手打下去」、「趁她睡著，腳趾夾火柴，點了就跑」、「你可以說聲『借過』就坐下去，然後放個響屁再離開」、「直接過去巴她腳？順便問她『妳是買二張票？』」

機場捷運

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