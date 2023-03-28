父母健檢無紅字 兒跟進上班吃健康餐竟遭同事嘴：這麼挑

健康意識抬頭，不少人會選擇健康飲食，近日有網友表示，受到父母「健康意識」的影響，出社會後因外食油膩，因此選擇訂購「健康餐盒」，卻遭身旁同事嫌吃太貴，調侃「現在年輕人不要這麼挑，便當有得吃就好了」，對此有網友指出可能是原PO的回答不夠圓潤，還有人表示「直接把腹肌露出來，讓他們安靜」。

有網友在Dcard發文表示，「健康意識」會一代傳一代，50多歲的父母，每個禮拜抽空三天去健身房運動，平常自己做健康餐吃，每年健康檢查也都沒有紅字，骨密度也都比同齡朋友退化得慢。

原PO今年23歲，受父母的影響，不喝飲料、拒吃炸物，固定去健身房運動，學生時期自己煮帶去學校吃，出社會後改買健康餐盒。近期入職新工作，發現同事的午餐不外呼是炒飯、炒麵或炸雞腿便當，不少同事驚呼原PO的健康餐盒竟要價120元，「很有錢喔，一個便當120買得下去？」，他則回答「外面便當很油，吃不下」，卻遭調侃「現在年輕人不要這麼挑，便當有得吃就好了」。

對此，有網友指出是原PO回答的問題，「如果你是說為了健康這種回答就還好，但說便當很油我吃不下聽起來就不太舒服」；其他人則留言，「跟他們講省下的錢剛好能存著晚年去洗腎或去就診」、「直接把腹肌露出來，讓他們安靜」、「好羨慕家人有健康意識的，我家是阿嬤做飯，每次煮菜都很油」、「每次看別人午餐吃什麼炒飯、麵羹，都覺得台灣的健康意識真的不行」。