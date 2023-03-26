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合照還互追IG！他與大聯盟球員打牌交友：下次找大谷翔平

聯合新聞網／ 綜合報導
有男網友分享日前到賭場玩德州撲克巧遇美國大聯盟球員David Fletcher，還互追IG。圖擷自PTT
有男網友分享日前到賭場玩德州撲克巧遇美國大聯盟球員David Fletcher，還互追IG。圖擷自PTT

你的朋友有多酷？日前有一名住在美國亞利桑那州的男網友分享，他到賭場玩德州撲克牌時，巧遇美國職棒大聯盟球員大衛．佛列契（David Fletcher），並同桌打牌、交朋友，互加Instagram好友後，相約下次有機會再一起打牌，原PO更開玩笑「下次記得要找大谷翔平來」，對此許多網友紛紛驚呼「太猛了」。

有一名男網友在PTT發文表示，目前居住於美國西南部的亞利桑那州，平時偶爾會到賭場玩德州撲克牌，聽聞牌友分享美國職棒大聯盟球員大衛．佛列契也會來賭場。日前原PO幸運巧遇佛列契，還同桌打牌，形容對方親民搞笑、廢話多，更開玩笑「這是另類WBC棒球精典賽，台灣vs義大利」、「下次打牌記得要找大谷翔平來」，佛列契則回憶很喜歡台中市，但台灣食物卻吃不習慣。

後來佛列契與原PO互追IG後，還相約下次可以一起打牌，直呼「沒有交過中職的朋友，反而交到了一位大聯盟的朋友」。對此，許多網友紛紛驚呼，「IG被大聯盟球員要追蹤，好猛」、「太爽了吧」、「太神啦」、「能認得出來真不簡單」、「已羨慕」、「可以炫耀一輩子」、「根本奇遇」、「越來越扯，不只拍照還拿到IG」。

大衛．佛列契在2015年美國職棒大聯盟選秀，第6輪被洛杉磯天使選中，2018年站上大聯盟，2022年為止累計比賽500場，擁有五年大聯盟的資歷，目前效力於洛杉磯天使，平均打擊率0.278，還是名守備工具人，從內野到外野都能守，也屬於典型的巧打型選手（Slap Hitter）。

PTT 大聯盟

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