騎到半路皮帶斷！車行「加換1物」收6500元 內行人揭被宰關鍵

汽機車都需要定期保養，不然在路上不小心壞掉，後果就會相當麻煩。一名網友在網路上發文，表示日前騎車突然出現異狀，於是牽到附近的機車行檢查，結果老闆竟然開價皮帶加滾珠要6500元，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（25）日一名網友在PTT上以「機車皮帶1400元盤嗎」為題發文，原PO透露當下騎車到一半突然沒聲音，牽到附近的機車行檢查後，發現是皮帶斷掉，但因為假日材料行沒開，要等到星期一才能修。原PO表示老闆開價一條皮帶1400元，並建議連同滾珠一起換，總共是6500元，「這樣是太盤嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「一條皮帶頂多400元，真盤」、「6500元是整組全換的價格吧」、「應該是多打個零啦」、「換好大概1100到1300元左右」、「我上次換350元，還是假日路上突然斷掉，遇到超佛的店家」。

也有內行人指出，「騎進去跟牽進去價格不同」、「牽進去不是固定去的店家，就是會被宰」、「牽進去的人明顯是肥羊」、「你不知道牽進去要兩倍價嗎？」、「就像是騎進去1000元，牽進去1500元」、「用牽的進車行最貴」。