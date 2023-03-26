快訊

T1聯盟／霍華德陷犯規麻煩僅得14分 雲豹主場不敵海神

狒狒桃園大奔逃！現蹤富岡菜園偷菜留足跡 農友：牠愛吃萵苣

騎到半路皮帶斷！車行「加換1物」收6500元 內行人揭被宰關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
有內行人指出，機車騎進去跟牽進去的修理價格會不同，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
有內行人指出，機車騎進去跟牽進去的修理價格會不同，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

汽機車都需要定期保養，不然在路上不小心壞掉，後果就會相當麻煩。一名網友在網路上發文，表示日前騎車突然出現異狀，於是牽到附近的機車行檢查，結果老闆竟然開價皮帶加滾珠要6500元，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（25）日一名網友在PTT上以「機車皮帶1400元盤嗎」為題發文，原PO透露當下騎車到一半突然沒聲音，牽到附近的機車行檢查後，發現是皮帶斷掉，但因為假日材料行沒開，要等到星期一才能修。原PO表示老闆開價一條皮帶1400元，並建議連同滾珠一起換，總共是6500元，「這樣是太盤嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「一條皮帶頂多400元，真盤」、「6500元是整組全換的價格吧」、「應該是多打個零啦」、「換好大概1100到1300元左右」、「我上次換350元，還是假日路上突然斷掉，遇到超佛的店家」。

也有內行人指出，「騎進去跟牽進去價格不同」、「牽進去不是固定去的店家，就是會被宰」、「牽進去的人明顯是肥羊」、「你不知道牽進去要兩倍價嗎？」、「就像是騎進去1000元，牽進去1500元」、「用牽的進車行最貴」。

PTT 皮帶

延伸閱讀

空姐排第2！台灣男性「最想娶職業」前8名曝 網見冠軍超意外

運將下車幫開門！身障女「往駕駛座伸手」 網轟：手法是慣犯

一晚吃6個布丁後昏睡被女友質疑劈腿 網歪樓籲別分手：求續集

跨越385公里的愛！熱血母為圓女兒夢想 夜騎9小時「屏東到板橋」

相關新聞

騎到半路皮帶斷！車行「加換1物」收6500元 內行人揭被宰關鍵

汽機車都需要定期保養，不然在路上不小心壞掉，後果就會相當麻煩。一名網友在網路上發文，表示日前騎車突然出現異狀，於是牽到附近的機車行檢查，結果老闆竟然開價皮帶加滾珠要6500元，而貼文曝光後也掀起討論。

泰國旅遊業為何能超越台灣？ 網指「關鍵因素」：紅燈區+大麻

隨著疫情解封，不少人預計出國旅遊，近日有網友好奇詢問，國人大部分都喜愛去日本或泰國遊玩，不解指出「泰國的旅遊業為什麼能超越台灣呢？」，對此許多人解釋原因在於價格便宜，還有發達的性產業與大麻合法化。

搭捷運手臂被噴不明液體 他轉頭見1正妹拿這瓶嚇「別亂噴」

捷運是不少人通勤的重要交通工具之一，不僅快速、方便，費用也較便宜，但也因為搭乘的人多，容易出現許多糾紛和狀況。一名男網友日前搭捷運時，隱約覺得站在他後面的乘客噴了不明液體，讓他心生恐懼，還以為是恐怖份子，等到鼓起勇氣轉頭查看，發現後方是名正妹乘客，真相揭曉也讓人啼笑皆非。

帶三孩套圈圈「公仔掛耳」竟不算 網解釋：看老闆會不會做人

夜市有吃又有玩，日前有一名媽媽帶三個孩子到夜市玩套圈圈，其中一個圈圈套中皮卡丘公仔的左耳，卻遭老闆否定「這樣不算」，對此許多網友一面倒表示「真的不算」，還有人指出，要看老闆會不會「做生意」。

他嘆用載具對發票更難中 網友揭關鍵原因：中獎率越來越低

這期發票又槓龜了嗎？近日有網友覺得用載具對發票難中獎，對此不少網友反應兩極，指出「其實不是載具的問題，人的運氣比較吃重」，還有人推測難中的原因，「因為越來越多人用，中獎機率就會降低」。

運將下車幫開門！身障女「往駕駛座伸手」 網轟：手法是慣犯

台灣人相當有愛心，假如遇到需要幫助的人，往往都會熱心地伸出援手。不過，高雄一名運將日前載到行動不便的女乘客，抵達目的地後，運將更貼心地下車幫忙開車門，結果事後查看車內的行車紀錄器時，發現女乘客疑似「伸出第三隻手」行竊，而影片曝光後也掀起討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦