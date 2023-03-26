帶三孩套圈圈「公仔掛耳」竟不算 網解釋：看老闆會不會做人

夜市有吃又有玩，日前有一名媽媽帶三個孩子到夜市玩套圈圈，其中一個圈圈套中皮卡丘公仔的左耳，卻遭老闆否定「這樣不算」，讓首次遇到囧況的原PO相當困惑，對此許多網友一面倒表示「真的不算」，還有人指出，要看老闆會不會「做生意」。

有一位女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前帶了三個孩子到新竹的夜市玩套圈圈，共消費300元，其中五歲的孩子套中一個皮卡丘公仔的左耳，卻遭老闆表示「這樣不算」，讓原PO相當困惑，「我在臺中投這樣沒被說過不算的」，因此發文詢問網友意見。

許多網友表示的確不算，「本來就不算，沒投進去」、「正常不算，但要整個進去太難」、「基本上遊戲規則這樣就是不算」、「我玩過這麼多套圈圈，都是要套到底才算，這樣不算」、「這樣不算，圈圈要整個套進公仔」。

不過也有人指出，看老闆會不會做生意，「看老闆是會做生意還是會做商人」、「要整個套入，不過比較有人情味會做生意的老闆會給妳」、「生意怎麼做其實就是看老闆，他說不算妳也不能怎樣」、「看店家會不會做人，我們夜市有個阿姨夫婦，給小朋友玩時，他們這樣就算妳過，或是把玩具敲下來也算妳過」、「玩遊戲的人是要爽的，又不是在乎商品價值，老闆主要賺的是人流錢流，為了這點損失客戶，不智」。