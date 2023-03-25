他驚見一景象大嘆「不像補班日」 上班族放大絕

今日是補班日，有網友卻訝異地發現，平日上班都會塞車，今天提早出門，路上卻順暢到爆，不禁懷疑自己記錯補班日，該文章也引起網友熱議，許多人紛紛認同，不僅道路順暢，就連停車場也空空如也，不少資深上班族則表示「只有原PO沒請特休」。

原PO在PTT發文表示，平常上班都是塞車塞塞塞，今天不但沒有塞車，還超級順，他疑惑表示「不是補班日嗎？路上也太順了吧？還是我記錯補班日期了？其實不是今天？」

貼文一出，不少網友表示，「今天工業區沒塞車欸」、「內湖超快，平常的車8點到，結果今天7:40就到公司了」、「停車場還空一堆位置」、「明明早上載小孩去上課附近一樣塞」。

不少網友則稱，許多人遇到補班都會選擇休特休，「只有你沒請特休」、「不負責統計有5成的人會請假」、「請特休，讓生活比較規律重要」、「認證你是菜鳥，老的都請光了」、「特休30天此時不用更待何時」。