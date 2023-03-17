護理師幫女嬰餵疫苗「摔破針筒」裝沒事 父目睹女兒嘴被塞進碎玻璃

一對夫妻昨（16）日帶著四個月大的女兒到診所看診打疫苗及吃第二劑口服輪狀病毒疫苗，兩劑口服疫苗共5000元，看診期間護理師不慎摔破口服輪狀疫苗針筒，想不到她卻裝沒事繼續餵食，直到嬰兒爸爸發現護理師將約1公分的玻璃塞進女嬰口中，她才改口要「重新拿一劑餵食」。

一名網友在論壇Dcard分享一則醫療糾紛事件，他與妻子在16日帶著四個月大的女兒到診所看診打疫苗及吃第二劑口服輪狀病毒疫苗，兩劑口服疫苗共5000元，一劑疫苗約3、4口可餵食完畢。

該網友表示，在女兒吃完第二口後，護理師弄掉口服輪狀疫苗針筒在地，但護理師卻只是撿起來用衛生紙擦拭，再繼續餵食。他這時才發現針筒的頭已經摔破，護理師直接將1公分長的玻璃隨著疫苗一起餵食女嬰。

該網友憤怒表示「妳在做什麼？我女兒嘴裡有一塊玻璃妳有沒有看到？」護理師還辯稱「沒有啊，沒有東西」，他這時便讓女兒坐起，試圖取出異物，女兒也因為感受到異物而將玻璃吐出並大哭，這時護理師才改口「那這劑疫苗不給你算錢，我再拿一劑給妹妹重新吃」。

護理師摔破針筒卻繼續使用，後續診所開立單據，讓網友可免一年掛號費。圖擷自Dcard

該網友無法接受護理師的處理方式，直接詢問「投訴找哪個單位？」護理師慌張回應「拜託不要投訴好嗎，我私人再出2500給妹妹重新吃一劑疫苗就好了好嗎？」

後續兒科醫師立刻替女嬰看診，確認口腔內沒有玻璃碎片或傷口，該網友向護理師的督導長官商談，想不到對方也沒有詢問事發經過，只說一定會負責，「督導打了一張單據，等了半小時，上面只寫著妹妹的名字、病歷號、日期及表示未來一年於本診所就醫免掛號費和蓋了印章」。

該網友無法接受，並表示希望能將事實陳述以及後續醫療處置。督導表示了解並再上樓重打單據，再過了半小時只多新增了一行「本院負責之後掛號費及相關醫療費用」。

護理師摔破針筒卻繼續使用，後續診所開立單據，讓網友可免一年掛號費。圖擷自Dcard

該網友表示，「掉到地上的針劑，無論是否有破損，就不能再使用，況且還是明知有破損還要繼續餵食的部分，以為趕快做一做沒被發現就沒事了，如果今天我真的沒發現，或是我的女兒沒有自己吐出來，是不是就要直接構成蓄意謀殺？一支2500元的疫苗，是很貴，但犯錯了，就要負責，而不是一錯再錯，為了不想自己賠那一支弄掉的疫苗，就要差點賠上我女兒的命嗎？」

其他網友則留言「為期一年免掛號費，哪還敢帶孩子去這家」、「護理師太誇張了吧？不適任就該淘汰，誰知道會不會有下一個受害小朋友，如果爸媽剛好又在滑手機沒注意，不就慘了？」、「醫療疏失，六個月內可以提告，醫院可能拖時間以規避責任，必須積極爭取自我的權益」。