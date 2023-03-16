終於存到頭期款！她用「1投資」想賺裝潢費 下場竟慘賠220萬

詐騙案件層出不窮，同時詐騙手法也越來越多元。一名女網友在網路上發文，透露自己把積蓄和向銀行借的錢全部投入虛擬貨幣市場，結果不到兩個月，交易網站卻突然消失，讓她瞬間覺得世界崩塌，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「不經一事不長一智」為題發文，她透露自己今年31歲，過去五年努力加班打工賺到100萬頭期款，希望能在32歲買下房子，「拼死拼活只為了讓家人能瞧得起我，我也能靠自己努力賺到人生的小屋」。之後原PO更向銀行貸款120萬，打算利用220萬元靠投資賺裝潢費。

沒想到，原PO卻不幸碰上詐騙集團，她把身上所有資金投入虛擬貨幣市場，以為一年後可以多少賺到一點利息。結果不到兩個月，整個虛擬貨幣的網站卻突然消失，她瞬間覺得世界崩塌，甚至出現想要輕生的念頭，「我覺得自己好丟臉，不敢告訴任何人」。

某天原PO把狀況告訴男友，對方溫柔地安慰她，「沒事的，我還在，我們慢慢努力就好了！我知道妳拼命存錢買房子是為了有我們的家，所以才會這樣子被騙，如果不是我的出現，妳不會這樣拼命賺錢」，她把悶在心裡的情緒全都宣洩出來，家人得知後也變成她的後盾。

原PO透露接近半年的時間，每天都必須仰賴憂鬱症的藥物，同時更努力加班工作，現在債務只剩下70萬，身上的存款也有50萬了。最後，原PO寫道，「只要我們還活著，都有機會的，但如果是賭博負債的，一定要先戒賭，不然會惡性循環的，希望所有詐騙集團都去死啦」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「妳的另一半跟家人，比妳被騙的錢更珍貴，要好好珍惜喔」、「一年賺了100萬，妳真的很棒了！誰都不願意發生這種事，記得試著原諒自己」、「真希望我能給妳一個擁抱，打不倒妳的，將使妳更加強大」、「我同事還在持續被騙，都不知道哪時候清醒，慶幸妳清醒了」。

也有網友分享類似經驗，「我是前幾個禮拜被騙，我是被假電信詐騙，我懂妳心情」、「我也是被詐騙，幸運的是我找到詐騙我的人了，不然真的好痛苦，也是天天吃精神藥過來的」、「真的，詐騙太可惡！最近我也被詐騙，雖然金額很小，但真的很不開心」、「在公開法庭旁聽，聽到一位老頭被詐騙8千萬，我也是暈了，合計金額大概數億跑不掉，因為法庭內都是受害人」。

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