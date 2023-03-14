快訊

借循環杯送咖啡15日開跑 摩斯、小7限量7,000杯送完為止

「料理的鐵人」名廚陳建一病逝 享壽67歲

隱身術太強！這張照片裡藏隻「蛙」 網友找到眼睛脫窗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在路上發現一隻青蛙，卻因為牠的保護色太完美差點踩到。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
一名網友在路上發現一隻青蛙，卻因為牠的保護色太完美差點踩到。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

一張照片，讓每個人都懷疑起自己的視力。一名網友貼出一張碎石路照片，透露裡頭藏了一隻蛙，讓大票網友拚命睜大眼，跟著做起視力檢查。

「靠邊…差點踩到」，這名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，拍攝地點在宜蘭大同鄉的山上露營區路邊，畫面中只見一堆石頭，令許多人摸不著頭緒，不久後答案揭曉，原來一地石子中藏了一隻青蛙

由於主角隱藏得太好，經過發文者和熱心網友圈出答案，大家才恍然大悟，原來青蛙近在咫尺，「我還以為是那個垃圾」、「真的找不到，好厲害的保護色」、「真的好明顯，但我真的超像瞎了一樣沒看到」、「我大概要瞎了，看完解答，回頭看原圖還是找不到」、「找到眼睛要脫窗了」，還有人戲稱這就像「當小東西掉到磨石地時」一樣難找。

網友好不容易才發現青蛙就在畫面正中央。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
網友好不容易才發現青蛙就在畫面正中央。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

由於蛙兒的「隱身術」太強大，甚至有網友看出其他「驚喜」還找不到，「我竟然已經看到蛙卵了，還沒看到青蛙！」、「真不知道該說我眼力是好還是不好，我都看到青蛙蛋卻完全沒發現旁邊的青蛙媽」。

也有人認為太完美的保護色不見得是好事，「還好你的腳沒有變成『殺蛙低咖』」、「我踩爆過，腳就都是青蛙汁，趕緊回去洗腳」。

另有內行網友指出品種，認為照片中的應該是太田樹蛙或周氏樹蛙，「蘭陽溪以北是周氏樹蛙，以南是太田樹蛙（因為這兩種蛙長得很像），大同鄉又剛好有蘭陽溪南北」。

有網友甚至看出青蛙身旁有蛙卵。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
有網友甚至看出青蛙身旁有蛙卵。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

青蛙 樹蛙 蘭陽溪

延伸閱讀

地上撿到「長滿苔癬的石頭」還會動！專家揭神秘身分：長大後超霸氣

他撿到詭異青蛙「背上爆出20顆小頭」！網直呼密集恐懼發作：輻射奇行種？

視力檢查一定看過「紅色熱氣球」 製造商揭密拍攝地點和背後目的

「長眼睛綠色果凍」緊黏盆栽葉子上！動也不動與背景神融合 網揭真實身分

相關新聞

酷炫「雙樓梯」像夢中永遠走不完 網揭真正用途：可能救你一命

以前有許多公寓或學校會採雙樓梯的設計方式，但現在比較少見了。日前有一名網友發文表示，他發現有一公寓設置雙樓梯，感到相當特別「想問設計這樣用意為何？」引發網友熱議。

隱身術太強！這張照片裡藏隻「蛙」 網友找到眼睛脫窗

一張照片，讓每個人都懷疑起自己的視力。一名網友貼出一張碎石路照片，透露裡頭藏了一隻蛙，讓大票網友拚命睜大眼，跟著做起視力檢查。 「靠邊…差點踩到」，這名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，拍

公司便當「塞一隻大魚」只要45元 網卻不挺：寧願選肉燥

物價直直漲，現在外食族一個午餐便當，早就飆破百元以上。日前有一名網友發文，分享公司的便當俗尬靠北，意外掀論戰。

圖書館廁所遭惡搞「塗滿一坨坨異物」 網痛批：道德淪喪時代

圖書館向來給人安靜、有氣質的印象。然而近來日本有間圖書館，卻遭到不明客人的惡搞，蓄意破壞廁所間的整潔，誇張程度讓館方決定報警，照片公布之後，也引起網友們的撻伐。

非為美觀！女性內褲「縫蝴蝶結」有啥用 真相曝光眾人都好驚訝

絕大部分女性內褲的褲頭，正面都會縫製小蝴蝶結，但大家或許不會特別去思考它的用途。有網友揭密這項設計並非為了美觀，而是暗藏意想不到的巧思，主要是為了幫助女性在黑暗中準確分辨正反面，好好地穿上內褲。

她曝學生時期「這1款」出社會還在穿 釣出一票網友認證：想再買

在學生時期，上體育課時都會有固定的一套運動服裝。對此，近日就有一名女網友PO文表示，雖然已經畢業出社會了，但高中買的運動短褲真的很好穿，到現在還...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦