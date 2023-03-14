隱身術太強！這張照片裡藏隻「蛙」 網友找到眼睛脫窗

一張照片，讓每個人都懷疑起自己的視力。一名網友貼出一張碎石路照片，透露裡頭藏了一隻蛙，讓大票網友拚命睜大眼，跟著做起視力檢查。

「靠邊…差點踩到」，這名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，拍攝地點在宜蘭大同鄉的山上露營區路邊，畫面中只見一堆石頭，令許多人摸不著頭緒，不久後答案揭曉，原來一地石子中藏了一隻青蛙。

由於主角隱藏得太好，經過發文者和熱心網友圈出答案，大家才恍然大悟，原來青蛙近在咫尺，「我還以為是那個垃圾」、「真的找不到，好厲害的保護色」、「真的好明顯，但我真的超像瞎了一樣沒看到」、「我大概要瞎了，看完解答，回頭看原圖還是找不到」、「找到眼睛要脫窗了」，還有人戲稱這就像「當小東西掉到磨石地時」一樣難找。

網友好不容易才發現青蛙就在畫面正中央。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

由於蛙兒的「隱身術」太強大，甚至有網友看出其他「驚喜」還找不到，「我竟然已經看到蛙卵了，還沒看到青蛙！」、「真不知道該說我眼力是好還是不好，我都看到青蛙蛋卻完全沒發現旁邊的青蛙媽」。

也有人認為太完美的保護色不見得是好事，「還好你的腳沒有變成『殺蛙低咖』」、「我踩爆過，腳就都是青蛙汁，趕緊回去洗腳」。

另有內行網友指出品種，認為照片中的應該是太田樹蛙或周氏樹蛙，「蘭陽溪以北是周氏樹蛙，以南是太田樹蛙（因為這兩種蛙長得很像），大同鄉又剛好有蘭陽溪南北」。