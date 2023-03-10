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以神之名？嬤闖陣頭遭「千里眼」暴衝怒吼 2人攔不住

聯合新聞網／ 綜合報導
老婦人闖入陣頭，竟遭「千里眼」神將怒吼。圖擷自臉書
老婦人闖入陣頭，竟遭「千里眼」神將怒吼。圖擷自臉書

「千里眼」為著名海神媽祖的部將之一，以其無遠弗屆的視力，為媽祖偵察世上一切。近日一名老婦人闖入屏東東港迎王陣頭中，先是被工作人員擋下，接著「千里眼」神將暴衝到老婦人前並不斷嘶吼，嚇壞老婦人。然而許多網友都不相信，痛批是「以神之名的路霸」，還有人說「神不會攻擊人，猴子才會」。

有網友分享一支影片至臉書社團爆廢公社二館，只見一名老婦人試圖穿越馬路，卻被馬路上的陣頭阻礙，她終於找到縫隙正想通過時，卻被穿著白衣的工作人員阻擋。

不只如此，扮演「千里眼」的神將還衝到老婦人面前，不斷向她喊叫，嚇得老婦人連連後退。接著又有兩名工作人員將「千里眼」架住抬起，後續等到老婦人離開，「千里眼」才恢復到隊伍中。發文網友感嘆，「阿嬤只是想回家關瓦斯，好無辜啊」。

老婦人闖入陣頭，竟遭「千里眼」神將怒吼。圖擷自臉書
老婦人闖入陣頭，竟遭「千里眼」神將怒吼。圖擷自臉書

其他網友也紛紛留言「自以為擺了什麼結界，整條路都他們的一樣」、「這是鬼附身，不可能是神明」、「千里猴」、「前面還在演」、「假鬼假怪的，畫了一臉還是隱藏不住8+9的事實啊⋯⋯路人走過去又怎麼了？路你家的逆？」、「我怎麼感覺像抽筋啊」。

還有人留言「你要跳要擺陣要有配套措施，要指派人去管理路人引導動線，不然你就是只是以神之名的路霸」、「一群猴子當路霸」、「最好神明會這樣」、「這看得懂就知道不是起駕，是出陣前藥吃多了」、「神明不會攻擊人民，只有猴子會」、「這麼近千里眼看得到？」。

不過仍有網友逆風留言「原本就不能闖陣」、「這個阿嬤真的有點…可以詢問工作人員，這樣穿越隊伍也不禮貌，他們可能有申請」、「原來是三寶阿姨」。

爆廢公社

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