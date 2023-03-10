見鄭明析「穿泳褲升旗」畫面崩潰 台攝理教徒卻因1理由難退出

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》講述韓國四大邪教惡行，「攝理教」教主鄭明析長期性侵女教友，上萬名受害者遍佈全亞洲。一名台灣教友看完紀錄片後相當迷茫，尤其是在看到鄭明析被逮補時，因為正處於勃起狀態而不敢站起來的畫面，讓他對教主的崇拜徹底破滅，然而一想到教友都是善良的哥哥姐姐們，又讓他難以退出。

一名攝理教教友在論壇Dcard發文表示，近日因好奇看了Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，雖然攝理教教徒不斷宣稱內容都是抹黑，但一聽到紀錄片內鄭明析威脅maple yip的錄音檔，他便傻了。

他崩潰表示，「這絕對是老師的聲音，我聽過無數次的，在宣傳影像中那充滿活力和激情的聲音，此時此刻卻說出『我高潮了50次』、『你的屁股真大』諸如此類不堪入耳的話語，我不敢相信自己剛剛聽到了什麼」。

該網友表示，印象最深的就是鄭明析他用話語來誘騙那些女教徒，從而發洩自己的獸慾。「那些自己曾經在課論中，在主日的禮拜中，聽到的那些話語。那些我深信不疑，引以為戒的話語，那些我帶入到生活中去的話語，被鄭明析用來侵犯女生時，我感覺到五雷轟頂」。

該網友說，「我曾經尊敬的老師被抓當下正穿著泳褲和兩個穿著比基尼的女信徒在帳篷裡面，鄭明析被抓到時他甚至不敢站起來，只敢彎著腰，因為他勃起了，站直的話會顯現出來。當下看到這個畫面的時候，我覺得我對他的最後一張濾鏡也破滅掉了」。

該網友痛苦表示，「我所在城市的這個攝理教會裡面，真的有太多幫過我的哥哥姐姐，他們真的都很善良，但這群善良的人，卻信奉著惡魔一樣的鄭明析」。他目前也考慮退出攝理教，但生活中仍會持續與教友接觸，或是繼續留在教會內，但不再接受與傳教有關的事物。

其他網友則鼓勵他「絕對要趕快抽離，不要再想著進去得到什麼好處了，你講的那些好處根本就是隨便一個朋友圈都可以得到的」、「覺得你很棒，肯認清現實，相信教裡有很多像你一樣不知道教主真面目，但即使沒有參與性侵，繼續待在教裡享受資源人脈也是助長罪犯的壯大，讓他有力量繼續誘騙女學生，希望原po早日斷開所有聯繫」。