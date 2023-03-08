快訊

經典賽懶人包／中華隊今晚首戰巴拿馬！A組戰情最激烈 完整賽事資訊看這裡

怕被笑？學測錄取分數低不選興趣科系 台大生悲慘休學

四月電價漲定了！不只國際燃料飆 離岸風電也是促漲原因之一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一直以來都錯了！「總匯」三明治其實是「總會」 網友驚呼：長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自路上觀察學院
圖擷自路上觀察學院

一口咬下有肉、有菜、有蛋、又有飽足感的「總匯三明治」是不少台灣人早餐的好選擇，但你知道正確名稱其實是「總會三明治」嗎？

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片並幽默寫道：「夜路走多了，總會三明治。」起初網友多半認為，是店家誤植「總匯」為「總會」，但留言區有網友解答，這種三明治的英文原名叫「Club Sandwich」，直翻其實就是「總會三明治」，過去在美國是提供前來俱樂部的民眾食用，不過傳到台灣後，因為語言造成的誤會，不知不覺就演變成「什麼餡料都包在裡面」的總匯三明治。

網友看了留言紛紛直呼長知識了：「奇怪的知識增加了」、「總會三明治我以為是Always Sandwich」、「怪不得有的總匯三明治看起來很寒酸」，也有網友歪樓表示，有肉有蛋的三明治只要20元很便宜：「好佛心」、「賣20早餐店不會倒嗎」、「光中層那顆蛋就快超越它整體的價錢了」。

臉書 早餐店

延伸閱讀

親綠粉專「盾牌牙醫」史書華被抄了！ 恐遭臉書永久停權

經典賽／雞瑟瑟發抖！洪孟楷發祭品文：中華隊每贏1場就發50份雞排 最多發300份

旅遊達人評英迪格房價糾紛罕見 網狂推「這賓館」：位置超好

店家提醒「遇阿嬤勿拿1元結帳」 苦主崩潰：5個1元就被念翻

相關新聞

一直以來都錯了！「總匯」三明治其實是「總會」 網友驚呼：長知識

一口咬下有肉、有菜、有蛋、又有飽足感的「總匯三明治」是不少台灣人早餐的好選擇，但你知道正確名稱其實是「總會三明治」嗎？

攝理教主染指百台女！他爆北一女被鎖定 再揭「徒弟」涉性侵77次入獄

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》3日開播後，迅速衝上排行榜第一名，在台灣也引發熱烈討論。節目首集以韓國「攝理教（JMS）」為主，教主鄭明析因性侵多名女信徒遭判刑入獄，台灣也有上百名知名國立大學女大生受害，網紅阿滴兄妹也被掀出曾是教徒，阿滴也親自在社群回應。對此，媒體人「剝雞」也透露教會吸眾手法，還爆料過去連北一女都被鎖定。

親綠粉專「盾牌牙醫」史書華被抄了！ 恐遭臉書永久停權

「盾牌牙醫」史書華經常在臉書評論時事，不過因其發表的言論色彩大多「親綠」，因此被點名為綠營側翼。史書華昨（8日）在推特發文表示，自己的臉書粉專疑似因大量檢舉，遭臉書下架。

日本搭飛機他忘做「這件事」3400元飛了 引網友共鳴：好心痛

「旅日達人」林氏壁和老婆去沖繩旅行，沒想到回國時卻因忘記檢查隨身行李，損失了價值15000元日幣的3瓶精華水，再加上因安檢排隊過長，託運櫃台早已關櫃，只好含淚說掰掰。

兩天才能做一條！館長燒肉便當「220元」 網傻眼：抱歉吃不起

前電競世界冠軍「Toyz」劉偉健曾指出「館長」陳之漢將推出的便當一個要價220元根本是「割韭菜」，對此館長開直播公開回應，更點出脆皮燒肉兩天才能做一條，不過許多網友則不買單，紛紛直呼「太貴」。

旅遊達人評英迪格房價糾紛罕見 網狂推「這賓館」：位置超好

近日嘉義阿里山英迪格酒店卻遭民眾投訴「飯店住房資訊不公開，損害消費者權益」，酒店行銷公關則回應，客人入住前與當下都有確認總價，對此旅遊達人「布萊Ｎ」也表示房價太貴而投訴的案件罕見，許多網友也質疑「為何不知道價格就敢住」，還有人推薦入住「阿里山賓館」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦