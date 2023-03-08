一直以來都錯了！「總匯」三明治其實是「總會」 網友驚呼：長知識

一口咬下有肉、有菜、有蛋、又有飽足感的「總匯三明治」是不少台灣人早餐的好選擇，但你知道正確名稱其實是「總會三明治」嗎？

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片並幽默寫道：「夜路走多了，總會三明治。」起初網友多半認為，是店家誤植「總匯」為「總會」，但留言區有網友解答，這種三明治的英文原名叫「Club Sandwich」，直翻其實就是「總會三明治」，過去在美國是提供前來俱樂部的民眾食用，不過傳到台灣後，因為語言造成的誤會，不知不覺就演變成「什麼餡料都包在裡面」的總匯三明治。

網友看了留言紛紛直呼長知識了：「奇怪的知識增加了」、「總會三明治我以為是Always Sandwich」、「怪不得有的總匯三明治看起來很寒酸」，也有網友歪樓表示，有肉有蛋的三明治只要20元很便宜：「好佛心」、「賣20早餐店不會倒嗎」、「光中層那顆蛋就快超越它整體的價錢了」。