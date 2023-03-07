兩天才能做一條！館長燒肉便當「220元」 網傻眼：抱歉吃不起

前電競世界冠軍「Toyz」劉偉健曾指出「館長」陳之漢將推出的便當一個要價220元根本是「割韭菜」，對此館長開直播公開回應，更點出脆皮燒肉兩天才能做一條，不過許多網友則不買單，紛紛直呼「太貴」。

館長在直播表示，脆皮燒肉自家研發，「豬肉是兩天才能做一條，非常費功夫」，吃起來像餅乾會「卡滋卡滋」，回購率100％，更同時曝光製作過程，預計兩三個月後會先試賣，位於新北市林口區開店。有網友在PTT上發文指出，「弄了快一年的研發，難道這樣賣220元還會貴嗎？」

對此，許多網友紛紛表示「太貴」，「給館粉吃，我吃不起」、「超貴，但是死忠韭菜粉絲們應該還是會買單」、「連嚐鮮都不會想」、「最頂的便當，抱歉吃不起」、「220元真的超貴」；不過也有人表示雞腿便當價格150元可以接受，「雞腿那價格買來嚐鮮還可以啦，燒肉就算了吧」、「那個雞腿150元覺得可以」。

還有人留言，「貴不是便當的問題，是你的問題」、「他開心就好，阿不然咧，等開賣囉」、「應該很多粉絲會買吧，不然他怎麼生意越做越大東西越賣越多樣」，更針對價位表示「每個都是北部價格再加50元」、「中南部這價位兩份好吃便當加珍奶了吧」。