以前麥當勞多神？眾懷念「79套餐」：便當店賣超過70會被罵

台灣麥當勞宣佈，將於3月15日起調整菜單，其中各式茶飲轉為「單一尺寸」，另外包括麥脆雞翅、經典大早餐、冰沙、摩卡、冰巧克力等則停止販售，引起熱議。有網友回憶以前的麥當勞套餐是銅板價，還有超值「79元套餐」。

一名網友在PTT以「以前的麥當勞多神？」為題發文表示，以前的麥當勞「真的是銅板輕鬆點」，他提到「最神的麥克雙牛堡才39元還在1+1裡面」，怎麼點都不超過百元，他舉例「雙牛堡+雙牛堡+小可+玉米濃湯=100元；雙牛堡+大薯+大可（甜心卡）+玉米濃湯=98元，吃完還可以加甜點，蛋捲冰淇淋10塊，或是巧克力聖代」。

貼文一出，鄉民立刻紛紛留言點名一套餐「79元套餐真的神，現在1+1跟甜心卡都很坑」、「79那時候最神，不曉得吃什麼就吃」、「麥當勞套餐79，那時候便當店都不敢賣超過70，不然就會被嘴不如吃麥當勞」、「雙牛吉套餐79 ，現在130」。

不過也有人認為「那年代燒臘店的大雞腿便當一個都50元左右，麥當勞相比沒神到哪」、「以前也是被噴貴好嗎」、「有事嗎？以前銅板價也是算貴的阿，早餐店蛋餅15欸」、「小時候吃麥當勞真的算奢侈」、「二十多年前時薪買不到一個大麥克/麥香堡，現在時薪可以買到兩個還有得找」。還有人懷念起曾推出的餐點「十點後大薯49元買一送一」、「還我奶昔啦」、「以前快樂兒童餐還會送玩具」、「永遠懷念雙層牛肉吉士堡套餐79元」、「大麥克套餐99，懷念」。