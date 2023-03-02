快訊

WBC經典賽熱潮能刺激疫後經濟復興？旅日記者第一手觀察

跨黨立委提修法增加國定假日 這些日子都該放假「最多加13天」

南投立委補選倒數 綠黨政系統齊發 林明溱陷入苦戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鷄翅、大早餐說掰掰！麥當勞「7品項、大杯飲料」停賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
3月15日起，麥當勞菜單將新增「雙層麥香鷄」與「麥克雙牛堡」。圖／麥當勞提供
3月15日起，麥當勞菜單將新增「雙層麥香鷄」與「麥克雙牛堡」。圖／麥當勞提供

喜歡吃麥當勞的民眾注意囉！台灣麥當勞宣佈，將於3月15日起調整菜單，其中各式茶飲轉為「單一尺寸」，另外包括麥脆雞翅、經典大早餐、冰沙、摩卡、冰巧克力則停止販售。

麥當勞表示，順應整體消費趨勢。自3月15日起，茶飲（不含冰紅茶、冰綠茶）、咖啡、巧克力，轉為供應「單一尺寸」；其餘碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶，則自4月1日起，由原本供應小、中、大杯，改為供應小、中杯。原附餐中的小杯熱紅茶，則將直接升級中杯。

除此之外，3月15日起麥脆鷄翅、經典大早餐、冰沙系列產品、摩卡、冰巧克力、舒味思、檸檬等品項則將停止販售。另外菜單還將增加「麥克雙牛堡（60元）」、「雙層麥香雞（單點75元）、「義式濃縮（55元）」、「中杯熱巧克力（70元）」等品項。

自3月8日至3月31日期間，麥當勞也推出白色情人節限定活動，連續24天推出「OREO冰炫風買1送1」電子優惠券，限量15,000組，售完為止。每週三購買電子商品券，最高享10% LINE POINTS。

麥當勞將整合現行飲料尺寸，部份產品改為單一尺寸、部份產品則取消大杯。圖／麥當勞提供
麥當勞將整合現行飲料尺寸，部份產品改為單一尺寸、部份產品則取消大杯。圖／麥當勞提供

麥當勞 巧克力 早餐

延伸閱讀

俄國吃不到麥當勞：俄式山寨版「Vkusno & tochka」

買A送B！麥當勞「BT21甜心卡」有4款造型　超萌開賣

foodpanda 3月優惠碼懶人包 跟著五月天唱起來享優惠

強強聯手！「麥當勞 X NewJeans」將推聯名漢堡與新包裝？網敲碗：全球同步

相關新聞

兔年BMW寶馬車牌又來囉！台中區監理所3/6開放網路競標

很多民眾買車喜歡特殊選號車牌，討個好采頭，台中區監理所繼上個月推出「新春勝利」VVV的車牌後，將在3月6日上午10時起至...

2023FW巴黎時裝周／日本前衛設計師大玩變色科技 網歪樓：這是紫外線燈促銷展示會嗎？

「眼見不一定為憑！」描述的就是日本設計師品牌Anrealage震驚巴黎時裝周的最新一季服飾，全系列不過21套服裝，卻在模特兒登台後，屢屢讓到場觀賞者拍手叫好。因為，每一套看似素雅的服裝，經過燈源照射後，立即改變所見顏色，讓人無法相信自己的眼睛，精彩的體現了時尚與科技結合。

台灣限定！經典街機遊戲「合金彈頭2」立體有聲H彈藥箱一卡通今午開放預購

繼去年底推出坦克造型一卡通大獲好評、一週內預購一空之後，SNK亞洲再度宣布，授權台灣造峯工藝再度推出「合金彈頭2立體有聲...

鷄翅、大早餐說掰掰！麥當勞「7品項、大杯飲料」停賣

喜歡吃麥當勞的民眾注意囉！台灣麥當勞宣佈，將於3月15日起調整菜單，其中各式茶飲轉為「單一尺寸」，另外包括麥脆雞翅、經典...

壽星用餐5折、人人享7折！台北漢普頓自助餐廳慶開幕

台北漢普頓酒店Hamp Court Palace Taipei一樓全新落成「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」...

買A送B！麥當勞「BT21甜心卡」有4款造型　超萌開賣

粉絲們準備好了嗎？「麥當勞」今年攜手LINE FRIENDS卡通IP「BT21」，將於3月15日推出全新「BT21甜心卡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦