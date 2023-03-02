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鷄翅、大早餐說掰掰！麥當勞「7品項、大杯飲料」停賣
喜歡吃麥當勞的民眾注意囉！台灣麥當勞宣佈，將於3月15日起調整菜單，其中各式茶飲轉為「單一尺寸」，另外包括麥脆雞翅、經典大早餐、冰沙、摩卡、冰巧克力則停止販售。
麥當勞表示，順應整體消費趨勢。自3月15日起，茶飲（不含冰紅茶、冰綠茶）、咖啡、巧克力，轉為供應「單一尺寸」；其餘碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶，則自4月1日起，由原本供應小、中、大杯，改為供應小、中杯。原附餐中的小杯熱紅茶，則將直接升級中杯。
除此之外，3月15日起麥脆鷄翅、經典大早餐、冰沙系列產品、摩卡、冰巧克力、舒味思、檸檬等品項則將停止販售。另外菜單還將增加「麥克雙牛堡（60元）」、「雙層麥香雞（單點75元）、「義式濃縮（55元）」、「中杯熱巧克力（70元）」等品項。
自3月8日至3月31日期間，麥當勞也推出白色情人節限定活動，連續24天推出「OREO冰炫風買1送1」電子優惠券，限量15,000組，售完為止。每週三購買電子商品券，最高享10% LINE POINTS。
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