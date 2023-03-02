見「安全貓」網直呼超可愛 他呼籲機車族：這毛茸茸動物也進去過

許多人停好機車後，會將安全帽掛在車廂上，不過這個習慣可能會吸引一些「小客人」。有網友分享，自己停完車時，在隔壁機車的安全帽裡看見一隻「安全貓」，毛茸茸的身影蜷縮在安全帽裡，讓不少網友直呼超可愛；不過底下留言也有網友分享，自己遇過其他的小生物，呼籲大家「安全帽真的不要掛在外面，因為你不知道有沒有動物爬進去過」。

一位網友在路上觀察學院發布一張照片，只見圖中一輛機車將安全帽掛在車廂旁，但安全帽中卻「長出」一隻毛茸茸的生物，原來是一隻貓咪躲進安全帽呼呼大睡，此景讓原PO忍不住發文笑稱：「停完車看向旁邊的車…我還是把我的安全帽帶走好了」。

貓貓「寄生」安全帽的景象，讓許多網友直呼超可愛，「我都習慣放車廂，不過如果會長出貓的話，我會考慮買一頂廉價的掛在外面」、「默默走去買新的安全帽，舊帽連貓一起捧回家」、「是寄居喵耶！」、「上班時種下一顆安全帽，下班時收穫一隻安全貓」、「在哪裡，我拿我的安全帽過去放一下」、「謝謝喵喵天冷還幫我們事先暖好安全帽」、「膠囊旅館的概念」。

不過也有人留言回覆，表示自己遇過其他的「毛茸茸生物」，並苦口婆心的勸導：「是真的應該不要掛在外面，因為你真的不知道有沒有動物爬進去過」，看到這位網友發布的圖片，其他人紛紛表示超有說服力，因為圖中一隻老鼠搭著安全帽的畫面，嚇傻了不少網友，「謝謝PO圖，才讓我們明白，原來頭癢癢可能是這原因」、「我都很佩服把安全帽放在外面的，誰知道爬過什麼東西」。

一位網友在見到老鼠跑上安全帽後，苦口婆心的勸導機車族，還是要將安全帽放入車廂裡。圖截自路上觀察學院

除了老鼠外，也有許多網友分享自己遇到其他「小動物」的經歷，「沒遇過貓咪，不過有次遇到壁虎…戴全罩帽的時候從額頭鼻子滑到臉頰，後來要戴之前都會檢查一下有無生物」、「我是遇到了超毛的毛毛蟲，很大隻，我真的超毛的」、「有一次環島一直覺得頭有點癢癢的，從台南騎到台東才發現院子裡的螳螂躲在安全帽裡一起環島…」、「從安全帽裡掉出過一隻小小的蛇，還被咬了一口，還以為我眼花是繩子，看到小蛇溜走真的嚇死」。