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50歲求職者收「煎台手面試」氣炸 怒嗆鍋貼老闆：眼瞎了嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
鍋貼老闆在人力銀行上徵煎台手。 示意圖／ingimage
鍋貼老闆在人力銀行上徵煎台手。 示意圖／ingimage

隨著科技日益進步，求職管道也越來越多元，其中不少人都喜歡使用網路上的人力銀行。不過，今（1）日一名鍋貼店老闆在臉書上發文，表示一名年近50歲的求職者收到面試通知後，竟然破口大罵「你是眼睛瞎了嗎？你哪隻眼睛看到我有煎鍋貼的經驗？」而貼文曝光後也掀起討論。

今日一名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文，從截圖的對話紀錄可以看見，一名年近50歲的求職者收到面試通知後，先是用罐頭訊息婉拒面試機會，兩分鐘後居然態度大變，激動回覆「你是眼睛瞎了嗎？你哪隻眼睛看到我有煎鍋貼的經驗？228連假過太爽來討罵是嗎？缺人不會去酒店找喔，不要逼求職者罵人，欺人太甚也要有分寸！」

老闆大約一小時後耐心地回應，表示自己已經有利用系統篩選履歷，不清楚為什麼系統還是寄面試通知，「放輕鬆、深呼吸，失業不是你的錯，不過我也大概知道原因了」。沒想到，求職者還不罷休，「很快就會輪到你啦！那點薪水還要找會飛天遁地的，台灣老闆貪婪貪心也要有分寸，去照鏡子好不好」。

老闆接著不帶髒字地狠酸對方，「我只是想找個煎台手，不用飛天也不用遁地，但是要會控管情緒」。對此，該名老闆也在貼文中傻眼寫道，「脾氣很大耶，我怎麼知道履歷篩選後，系統還會寄發給你」。

求職者不斷用訊息嗆老闆。圖擷自爆怨公社
求職者不斷用訊息嗆老闆。圖擷自爆怨公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「難怪還在找工作」、「這脾氣很不會做人，一定連基本的社會化都沒有」、「婉拒就好，有必要罵人？對方其實可以檢舉他的」、「這樣也要暴怒，要怎麼找到工作？」、「情緒管理是零吧…好恐怖」。

還有網友歪樓直呼，「火這麼大，鍋貼可以煎得很焦脆」、「他可以應徵瓦斯爐，快速火大的那種」、「你如果請到他，不用開火東西就會熟了」、「所以他是要應徵炮台的嗎？」、「這火力…是不是挺適合快炒店？」、「火氣這麼大，錄取了吧，省瓦斯」。

求職 面試 爆怨公社 履歷

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