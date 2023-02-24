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「過不過看你功力」！屋主迷信風水要打承重牆 設計師傻眼：我不是哆拉A夢

聯合新聞網／ 綜合報導
一位設計師抱怨因為屋主迷信風水，設計圖只好依要求一改再改，一直無法定案，讓她不滿。示意圖／ingimage
一位設計師抱怨因為屋主迷信風水，設計圖只好依要求一改再改，一直無法定案，讓她不滿。示意圖／ingimage

許多人購屋裝潢時會注重風水格局，一位設計師抱怨因為風水問題，依客戶要求設計圖一改再改，甚至要求違法打掉承重牆，還說「能不能過就看你的功力」，令設計師大翻白眼，發文怒嗆「我是當設計師不是當哆拉A夢！」

一名從事室內設計的網友在《匿名公社》發文抱怨「設計師的飯碗好難端」，一開頭就嗆「你們屋主就不能只請一位風水師就好？一定要一直換？」，緣由是接案遇到一位客戶找了風水師對裝潢提建議，好不容易依要求畫出設計圖，屋主卻又換了另一位風水師說看法，結果就是設計圖一改再改。

原PO表示，每個風水師的見解不同，一下說馬桶不能朝西南邊，改圖後又說應該朝北才對，甚至還要求打掉房間的承重牆，告知法律規定承重牆不能打，屋主竟然說「能不能過就看你的功力」，讓她大翻白眼暗罵「當我XXX法力頂天立地嗎？」、「你不要命大家還想活」。

原PO抱怨，因為風水師意見多，設計圖一直無法定案，現在工班的時間又很難敲，時間就這樣一直耗掉，屋主還要求暑假前要完工。原PO表示，畫了好多張設計圖都被風水師嫌到沒一處好，要不是老闆拜託，否則早就退單了，怒罵「當我時間很多嗎？」、「我是當設計師不是當哆拉A夢當法師！」

貼文曝光，網友紛紛留言「讓風水師去設計不就好了，何必找設計師」、「把設計師當萬能的？而且承重牆打掉會有結構問題，出事屋主要負責嗎？」、「業主這麼迷信，請法師設計裝潢就好！正牌的室內設計師小妹先告退！這種聽別人意見，自己想法就動搖的，永遠改不完，合約先簽好自保」。

根據《維基百科》資訊，「承重牆」是指建築物中的一種牆，它是重要的結構構件，它通過將其重量傳導給它下面的基礎結構來承載其上方的重量。必須注意承重牆不可打掉，否則會造成建物的結構崩壞倒塌。

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