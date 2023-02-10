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日本旅遊CP值大勝國旅 網曝主因：台灣這點貴到不合理

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，赴日旅遊比國旅更便宜。攝影／聯合新聞網
網友認為，赴日旅遊比國旅更便宜。攝影／聯合新聞網

邊境解封國人瘋搶出國，其實撇去機票而言，到日韓、東南亞等國旅遊的旅費，有時都比在台國旅更低，尤其是旅宿費用相差最多。一名網友好奇詢問「為什麼日本旅遊這麼便宜？」對此，PTT網友直言「是台灣飯店貴到太不合理」。

一名網友在PTT發文詢問「為什麼日本旅遊這麼便宜？」他表示，日本的開發程度比台灣高不少，國民所得也比台灣高，消費水準也會比台灣高，理論上應該會跟歐美一樣大多東西都貴。可是，日本旅遊怎麼會那麼便宜呢？

台幣2000可以住到精華區很不錯的飯店，再多花一點錢，說5000好了，已經可以住到很豪華的飯店了。餐廳其實也不會比台灣貴多少，街邊小吃跟台灣夜市價格有得比，不少高級餐廳還甚至比台灣同等的便宜。現在如果不算機票，同樣品質的旅遊內容，日本肯定比台灣還來得便宜。到底為什麼日本旅遊會如此便宜呢？」

其他網友則留言「是台灣的飯店不合理，附近沒人比台灣貴」、「台灣真的貴死人」、「日本生活成本很高 人民只好改成旅遊成本比較低」、「主因是台灣飯店貴到很異常」、「應該說為啥台灣旅遊這麼黑心」。

還有人留言「日本8萬還是便宜啊，南投三天兩夜花快兩萬」、「我訂京都三星級飯店兩人房不到台幣1600，5天玩下來一個人花不到台幣15000，不含機票，吃住交通全含進去」、「台灣一堆東西日幣當台幣賣」。

但也有人指出，日本是交通費較高，留言「日本交通費很貴，餐廳貴的也很多」、「日本貴的是交通費，尤其電車，北高的高鐵距離換算到日本大概2、3倍」、「交通費比較貴」。

日本 PTT

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