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小暴龍下跪「哭爸」好傷心！網笑翻：現在要撿骨了嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
小暴龍哀悼父母，哭天搶地。圖擷自國立自然科學博物館臉書
小暴龍哀悼父母，哭天搶地。圖擷自國立自然科學博物館臉書

古語說，「 樹欲靜而風不止 ，子欲養而親不待也」，是說盡孝要及時，別等到父母不在才想孝順就來不及了。國立自然科學博物館臉書也玩起了這個詪，兩隻小暴龍跪在大暴龍骨架前，悔恨痛哭，模樣超逗趣，po文一出已有1.4萬人按讚。

國立自然科學博物館日前發布一張照片，只見兩個穿小暴龍裝的策展人員跪在地上痛哭哀號，撕心裂肺的模樣，順著小暴龍眼光看去，前方正是一具大暴龍骨架，「子欲養而親不待──科博版，溫馨提醒：盡孝要及時，參觀琥珀特展也要及時囉！」，館方為琥珀特展宣傳費盡巧思。

網友笑翻，「龍龍們太敬業了啦」、「大團圓好感人」、「現在來是要撿骨了膩」、「子孫代代出狀元喔！有喔！」、「一家人就是該整整齊齊」、「進去參觀可以穿恐龍裝嗎？」、「這張圖清明連假也可以拿出來用」、「你這樣叫殭屍展情何以堪」、「好煩，笑瘋了」、「小恐龍愛的眼淚終於解開復生之謎喚醒媽媽了」。

小暴龍遛狗日常。圖擷自國立自然科學博物館臉書
小暴龍遛狗日常。圖擷自國立自然科學博物館臉書

館方也也分享兩隻小暴龍日常，有兄弟檔拍拍、玩扭蛋機、一起遛狗的可愛畫面。國立自然科學博物館也提醒《那一刻—琥珀的記憶》特展倒數計時，資訊如下：

➤《那一刻—琥珀的記憶》特展

日期｜即日起—2023.02.19(日)

地點｜第一特展室

導覽解說｜11:00、14:00

必看亮點統整：

✏電影「侏羅紀公園」限量版編號第6號復刻版手杖

✏首次曝光6件臺灣琥珀標本，其中台南東山發現的琥珀，是臺灣首次、唯一內有生物包埋的標本

✏身長約9公尺、身高約3公尺的特暴龍全身骨骼標本

✏科博館x工研院打造「透明顯示虛實融合互動系統」，可觸控旋轉、放大螢幕，觀察琥珀內微小生物

✏40件琥珀藝術創作，帶出琥珀包埋生物、埋藏歷史、承載記憶特性

暴龍 清明節

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