想活過行人地獄要看！這走法「存活率高」 網大驚：今天才知道

台灣行人交通安全不佳，近來屢屢被稱為「行人地獄」而受到關注。《PTT》上有網友便提出自己在路上行走時，聽到旁邊家長叮嚀自己小孩「過馬路要逆向走」，才看得到對向來車，讓他瞬間覺得很有道理，並想問「大家都怎麼走？」引來許多網友指出「是正確的，政府宣導很久了？」

發文網友分享自己經驗，他原本順著路右轉，走進一條沒有人行道的馬路，聽到旁邊的媽媽對身後的弟弟說「過馬路要走逆向，不然你都不知道車子來，被撞厚死喔」，弟弟便跟過去到對向車道。他雖然因為習慣繼續走順向，但以前也曾經「被後方的摩托車撞倒在地」，就覺得媽媽說得很對。

許多網友們紛紛贊同，認為行人走逆向的觀念是正確的「我會逆走，後面的車我看不到，尤其是半夜」、「行人逆向走政府宣導至少10年有了喔」、「每天都差點死掉就很自然會悟出這個高段的在台走路技法」、「我小學就在宣導逆向走了」、「跟來車反向才來得及閃避」、「日本都這樣規定要不然看不到來車」。

但也有網友持保留意見「逆走會有一個問題，汽車右轉通常慣性會先看左邊，第一時間容易看不到逆走的人」、「我第一次聽說逆向走的概念，都跟著人流走」、「還不是因為駕駛都不認真看路才需要行人逆著走保護自己，結果一堆人沾沾自喜覺得自己很聰明。」