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網憂台灣發生9級強震？ 專業人士：土耳其地震僅等同台灣震度5強

聯合新聞網／ 綜合報導
土耳其發生百年來最大地震，引發許多台灣網友的擔憂。 （路透）
土耳其發生百年來最大地震，引發許多台灣網友的擔憂。 （路透）

土耳其遭遇百年強震，死亡人數眾多，也讓位於地震帶的台灣人民十分擔心，日前就有一名網友好奇「地震是否會讓低樓層的房價上漲？因為不管是火災還是地震，低樓層都有逃生優勢」。不過，有內行網友指出「台灣震度標準最高就是7級，沒有9級的，因為麥氏震度與台灣地震震度等級不同」。

一名網友在PTT房版發文指出，最近土耳其連兩次地震，讓他住高樓層的朋友很擔心，也因為地震頻傳，讓原PO好奇「會不會比較多人開始考慮買低樓層，因為逃生有優勢」。

中央氣象局地震測報中心也表示，根據DYFI回報震度最大達9級(MMI)，讓許多網友也擔心台灣發生大地震，導致高樓倒塌。不過，有內行網友分享，「台灣的震度標準最高就七級，沒有九級的。首先，建築物耐幾級強震，看的是所在地區震度，而不是地震芮氏規模」。

他說明，「芮氏規模指的是震源的能量強度，數字差1，能量差10倍，但各地實際震度多少，會受地質、距離影響，必須要在所在地區觀察，無法直接用芮氏規模轉換。新聞說的土耳其強震九級，指的是美國地質調查局（USGS）用的麥氏震度，跟台灣使用的不一樣。麥氏震度從I（1）~XII（12）級，跟台灣的震度等級對照表如下」。

一名網友分享台灣的地震強度與麥氏震度差異。圖擷自PTT
一名網友分享台灣的地震強度與麥氏震度差異。圖擷自PTT

原PO接著表示，「所以麥氏震度九級，相當於台灣震度六弱到六強。不過依照前面文章的資料，震度九級應該是發生在震源跟斷層帶，土耳其各城市的麥氏震度應該最多只有VIII級，相當於台灣震度五強，有些甚至麥氏震度只有V、VI級，台灣能通過防震甲級的房子應該都能耐震度六弱；乙級應該都能耐震度五強，內政部之前有補助30年以上建築做耐震安檢，截至108年共補助6583件，有460件未達乙級，5074件乙級，其餘皆有甲級，未達乙級約7%，所以台灣大部分老屋可以承受發生在土耳其各城市的震度五強，遇到強震是沒問題的。不過要特別說明的是，所謂的耐震度五強或六弱，指的是房屋不倒塌，不是不受損」。

地震 土耳其

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