搭高鐵沒買到對號座 他逼妹子讓位遭拒爆氣：年輕人站一下會死？

高鐵快速又便利，是許多人出遊返鄉會搭乘的大眾運輸工具。然而，就有一名男子因為買不到對號座車票，上車後要求年輕女乘客讓座，遭到拒絕後竟大暴走，怒嗆「年輕人站一下會死嗎？」貼文慘遭群起撻伐。

一名55歲的男網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文表示，自己的腿腳不方便，日前搭高鐵時買不到對號座車票，原本想說上車看有沒有空位可以坐，「上車後發現人超級多的，我就叫旁邊看起來年輕的女生讓我坐」，對方回應「這位子是我買的，為什麼要給你坐？」

未料原PO遭到拒絕後，竟然現場大暴走，氣得大罵女乘客「敬老尊賢你不懂嗎？我們付的錢都一樣憑什麼說位子是你買的？年輕人站一下會死嗎？」

文章曝光後，網友紛紛痛批「道德綁架，倚老賣老」、「要求人家讓位，態度不對，不要倚老賣老」、「就有你這種的，我才不想讓位」、「你怎麼好意思講這事，還PO文出來，真白目是準備被炸嗎？」、「就最討厭這種人，明明我也有花錢買票，憑什麼就要讓給你」。

事後，原PO還在貼文底下留言回嗆網友，「太多目無尊長的人」、「我年紀比她大一倍不算老？至少也要尊重長輩吧？」、「年輕人有手有腳為什麼一定要坐？不懂得人情世故」，再度引發網友批評。