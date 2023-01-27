3200公尺跑21分就及格！美軍體能測驗曝 台裔阿兵哥開箱實測

當兵是許多台灣男性的體能巔峰，不僅受訓期間的生活非常規律，每天也有一定的課表內容要進行。然而，台裔美軍「肥宅阿兵哥」曾上傳一部影片，開箱美軍的體能測驗項目，其中2英里（約3200公尺）的跑步測驗，只要在21分鐘內完成就算及格。

「肥宅阿兵哥的生活」曾上傳一部影片，介紹美軍的體能測驗項目，包括槓鈴硬舉、後拋藥球、伏地挺身、折返跑、提壺鈴跑、提膝觸肘、3200公尺跑步等。他提到當天測驗的槓鈴硬舉，重量是140到200磅（約63到90公斤），正確動作拉3下就算及格；後拋藥球的重量則介於10磅到15磅（約4.5到6.8公斤）；而伏地挺身需要身體完全趴在地上，難度比一般的高上許多。

除此之外，折返跑需要拖著90磅（約40公斤）的槓片進行，接下來就是提壺鈴跑，以及進階版的吊單槓，要用膝蓋去碰到自己的手肘才算成功。最後，就是最受矚目的3200公尺跑步，「肥宅阿兵哥」透露21分鐘是及格標準，再加上是最後一個測驗項目，所以當時的體力已經大量消耗，而所有的測驗項目都要從最低標準往上提升，讓每個人的體能狀態日漸進步。

然而，相關話題也在PPT上掀起討論，不少網友紛紛表示，「3200公尺21分鐘是真的輕鬆沒錯」、「以前連上大部分在12分半到14分內」、「以前當兵3000公尺能跑10到12分就很強了，一般人大多跑14分左右」、「以前當兵3000公尺最快跑11分多，後來大概都跑到13分多，記得有原住民和運動選手跑9分多就嚇死人了」、「美軍的整體訓練感覺比台灣精實很多」。

也有網友提到，「當兵一堆實際距離就不到3000公尺，不然就是鑑測官放水，等起跑一分鐘才按碼表」、「因為測3000公尺有可能不到3000公尺」、「台灣的3000公尺，實際距離大概只有2000公尺，很多都不是用正式跑道測試」、「當兵的3000公尺根本都不到好嗎？」、「台灣的3000公尺可能只有2500公尺左右」、「國軍帶隊跑的路線連3000公尺都沒有，跑個2000公尺就收工」。