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台灣高速公路超危險？眾網友點名2亂象：安全距離根本笑話

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，在台灣開高速公路是否真的不可能保持安全距離。圖為國道示意圖。聯合報系資料照 ／記者余承翰攝影
有網友好奇，在台灣開高速公路是否真的不可能保持安全距離。圖為國道示意圖。聯合報系資料照 ／記者余承翰攝影

國道近日發生連環車禍釀火燒車意外，最終導致2死9傷。有網友就在網路論壇發文，詢問在台灣的高速公路上開車，是否真的不可能保持安全距離。貼文一出便引起共鳴，許多網友認為安全距離被「挪為他用」，並點名常見的兩種亂象。

一名網友在PTT發文，稱自己沒在台灣開過高速公路，但看到許多鄉民討論近日的連環車禍時，都直指台灣高速公路「一定被插」，原PO因此好奇這樣的現象是否是真的，「在台灣開高速公路不可能保持安全距離？」

貼文一出，網友們紛紛抱怨根本天方夜譚，「安全距離=超車空間，應該就是台灣大部分駕駛的觀念了」、「安全車距一拉出來，就會有一堆車當成給他插隊用的」、「安全距離=逼車空隙」、「超多人愛跟車，安全距離5-10公尺的那種」、「離前面越遠，後面就跟你越近」、「保持安全距離就是個笑話」、「開速限後面車逼車，保持安全距離會一直有車插進來，然後後面逼車的又故意超車插到你前面去。最後依照速限開又保持安全距離的，會被其他駕駛罵三寶駕駛」。

但也有網友認為部分駕駛有問題，「前車減速跟著減速，很難？硬要留超大車距，有的還佔內車道，沒那個反應怕出事就走一般道路，硬要上來當龜車，高速公路難怪變停車場」、「因為有龜車」。

國道 車禍 高速公路 速限 PTT

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